Maserati svela la nuova gamma GranCabrio a The I.C.E. St. Moritz

Modena, 21 febbraio 2025 – Maserati è protagonista a The I.C.E. St. Moritz , l’esclusivo evento che celebra il connubio tra lusso e performance sulle nevi svizzere. In questa cornice unica, il Tridente ha presentato la nuova GranCabrio 490 CV , un'evoluzione che unisce la potenza e il comfort della coupé alla libertà della guida en plein air. Accanto a lei, una creazione senza precedenti: la GranCabrio Trofeo ONE of ONE – THE I.C.E., un esemplare unico nato dal programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie.

GranCabrio: eleganza e potenza open-air

Con la nuova GranCabrio, Maserati amplia l’offerta della sua cabriolet di lusso, ora disponibile in tre versioni:

490 CV Twin Turbo V6 Nettuno

550 CV Trofeo

Folgore 100% elettrica

A St. Moritz, tra le vette innevate e il leggendario lago ghiacciato dell’Engadina, la GranCabrio esposta sfoggia una raffinata livrea Verde Giada, cerchi Crio diamantati nero lucido da 20” all’anteriore e 21” al posteriore, e pinze freno nere. Gli interni, un mix di artigianalità e innovazione, sono realizzati in pelle pieno fiore traforata color ghiaccio, con il Tridente Maserati ricamato sui poggiatesta. L’esperienza sonora è garantita dall’impianto audio Sonus faber High Premium con 19 altoparlanti, mentre i dettagli in fibra di carbonio 3D e i fari full LED adattivi scuri esaltano il carattere sportivo dell’auto.

Il cuore della nuova GranCabrio è il motore V6 Nettuno Twin Turbo da 3,0 litri e 490 CV, capace di spingere la vettura fino a 300 km/h, con uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi. Dotata di trazione integrale AWD e sospensioni pneumatiche, la cabriolet del Tridente garantisce prestazioni eccellenti senza rinunciare al comfort tipico di una vera granturismo.

Per gli appassionati di personalizzazione, Maserati introduce nuove esclusive colorazioni, come il sofisticato Verde Giada, mentre da marzo sarà disponibile per le versioni GranTurismo e GranCabrio Trofeo il nuovo Scarico Sportivo, pensato per esaltare il leggendario sound Maserati e il suo DNA racing.

GranCabrio Trofeo ONE of ONE – THE I.C.E.: un'opera d’arte su quattro ruote

A incarnare l’essenza del lusso italiano, Maserati ha svelato a St. Moritz un’edizione speciale ONE of ONE, realizzata attraverso il programma di personalizzazione Fuoriserie.

Ispirata alla magia dell’inverno, questa versione unica della GranCabrio Trofeo si distingue per la sua esclusiva verniciatura Ice Liquid tri-coat, una sofisticata tinta a tre strati che richiama le sfumature del lago ghiacciato su cui è stata presentata. Il design esterno è completato da badge dedicati, prese d’aria laterali con finitura Gloss White, e cerchi forgiati Astreo, abbinati a pinze freno blu lucido.

L’eleganza continua nell’abitacolo, dove la capote in tela Blue Marine svela interni in pelle color ghiaccio, arricchiti da dettagli in fibra di carbonio 3D touch. Un’interpretazione esclusiva e inimitabile dello stile Maserati, creata per chi desidera un’auto che sia unica come un’opera d’arte.