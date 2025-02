SciAbile, progetto di inclusione sociale di BMW

Quando si parla di un brand auto è bene andare più a fondo di modelli, tecnologie, motori e prezzi per conoscerne impegno e valori sociali, come nel caso di “SpecialMente”, programma di Corporate Citizenship di BMW Italia che da 22 anni porta avanti SciAbile, un progetto di inclusione di elevato contenuto morale e sociale in collaborazione con la scuola di sci Project di Sauze d’Oulx. L’obiettivo è offrire a persone con disabilità differenti, senza distinzione di età e senza preclusioni, una serie di corsi di sci e snowboard: «Un’azienda moderna, di successo e che vuole essere leader ha il dovere di restituire valore alla società e iniziative come questa rappresentano un esempio concreto di cosa si possa fare per affrontare tematiche come quelle della disabilità in modo costruttivo» spiega Massimiliano Di Silvestre, presidente e ad di BMW Italia.

L’INIZIATIVA

SciAbile dal 2003 ha erogato oltre 15mila ore di lezioni gratuite di sci, passando da 30 a 400 allievi, allargando i confini della sua disponibilità. L’impegno è gravoso, ma nel corso degli anni sono stati portati da BMW Italia, dai Maestri della Scuola Project di Sauze d’Oulx e da numerosi partner, preziosi contributi, garantendo continuità come ha sottolineato Roberto Olivi, regista di questo importante progetto ispirato da Alex Zanardi: sono aumentate e migliorate le attrezzature, i trasporti specifici, il numero dei maestri, è nato lo Chalet che ospita anche genitori e accompagnatori.

NOVITÀ

Il 2025 porta il nuovo tapis roulant Baby Rock per prendere confidenza con la neve a fianco dello Chalet Sincero, un centro di accoglienza e riparo dove lo staff riceve allievi e famiglie. Ora nasce un progetto importante, affidato a Francesca Capurro (Corporate Communication manager di BMW Italia) in collaborazione In 22 anni SciAbile ha erogato oltre 15mila ore di lezioni gratuite con Scuola Holden: «La realizzazione di filmati che raccontano l’esperienza vista dagli occhi dei protagonisti, come Carlotta Cocca Manzoni scelta come prima e storica allieva, seguita e filmata dalla troupe di studenti della Holden qui a Sauze, per raccontare emozioni e sensazioni attraverso i suoi occhi». BMW SciAbile ogni anno cresce nel numero di estimatori e testimonial, come Carlotta Cocca Visconti, atleta nazionale di boccia paralimpica, Emiliano Malagoli pilota fondatore di Diversamente Disabili, Gianfranco Pascucci, chef stellato accompagnato dall’inseparabile comunicatore Salvatore Vaccaro e dal pastry chef Fabrizio Fiorani, fino a Luca Massironi artista conosciuto come “Flycat”.