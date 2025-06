Nuova Toyota Aygo X il Suv diventa... ibrido

In un mercato in cui la transizione alle vetture a zero emissioni sembra procedere sempre più a rilento, Toyota conduce la propria battaglia alla CO2 con un approccio multienergia: via libera dunque alle full electric, ma senza rinunciare a una tecnologia di cui la Casa giapponese è pioniera, ovvero l’ibrido, per rendere la propria gamma sempre più sostenibile. Oltre un quarto di secolo dopo la prima generazione della Prius, apripista delle ibride “di massa” sui mercati globali, Toyota ha deciso di dotare di un sistema full hybrid anche la più piccola delle sue vetture, la Aygo X. Che, per l’occasione, diventa… un po’ meno piccola, oltre che più performante e naturalmente meno assetata di carburante.

CARATTERISTICHE

I tecnici nipponici hanno infatti scelto di inserire nella Aygo X il powertrain delle sorelle maggiori Yaris e Yaris Cross, rendendo necessario riprogettare la parte frontale dell’auto per fare spazio al nuovo motore da 1,5 litri. Il risultato è una vettura leggermente più lunga, con uno sbalzo anteriore aumentato di 76 mm. Invariato invece il passo di 2.430 mm, così come lo spazio interno e il baule di 231 litri, grazie a un attento lavoro di progettazione che ha collocato i moduli delle batterie sotto i sedili anteriori e la batteria ausiliaria sotto al vano di carico.

EMISSIONI

Ma quanto incide il nuovo powertrain full hybrid sulle emissioni della Aygo X? Secondo il Costruttore, l’ibrida produce appena 86 g/km di CO2, vale a dire un taglio del 18% rispetto al modello con il solo motore a benzina. Ma non solo, perché l’ibrido porta con sé anche un importante aumento delle prestazioni: rispetto alla precedente unità da 1 litro, la potenza sale, infatti, di ben 44 cavalli, arrivando a quota 116 cv, mentre l’accelerazione 0-100 orari viene completata in 10 secondi, vale a dire ben 5 in meno rispetto al modello uscente.

DESIGN

Toyota ha sfruttato l’occasione dell’introduzione dell’ibrido per aggiornare la piccola di casa anche dal punto di vista estetico e dei contenuti tecnologici. Confermando così l’attenzione su una vettura apprezzatissima nel Vecchio Continente sin dalla sua prima generazione datata 2005, e che con il modello corrente ha totalizzato ben 287mila unità vendute in Europa dal suo debutto nel 2022 a oggi. Il frontale dell’auto è stato ridisegnato, con nuovi fari che regalano alla Aygo X uno “sguardo” più aggressivo, un nuovo cofano e prese d’aria inedite. Il carattere sportivo è accentuato dai cerchi in lega da 17 o 18”, mentre all’interno c’è un nuovo quadro strumenti digitale da 7” e il pannello dei comandi del climatizzatore è stato ridisegnato. Un ulteriore tocco di sostenibilità è infine dato dall’ampio utilizzo di materiali riciclati all’interno dell’abitacolo.

PACCHETTO GR SPORT

Per chi cerca uno stile ancora più dinamico, Toyota ha poi introdotto anche sulla Aygo X il pacchetto GR Sport che accentua il carattere sportivo dei modelli della Casa giapponese. Il pacchetto include la tinta bicolore con cofano nero a contrasto, griglia frontale specifica, cerchi in lega dedicati, dettagli in nero e grigio nell’abitacolo e ricami con il logo GR sui sedili. Le modifiche però non si limitano solo all’estetica: questa variante GR Sport può fare affidamento anche su un setup specifico di ammortizzatori e molle per una dinamica di guida più precisa e un rollìo ridotto, e su uno sterzo ottimizzato per una risposta più diretta. La nuova Toyota Aygo X ibrida sarà disponibile sul mercato italiano a partire dalla fine del 2025. I prezzi saranno comunicati nei prossimi mesi.