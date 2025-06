Stellantis, Filosa presenta la sua squadra

LA SQUADRA

La situazione delicata in Nord America, caratterizzata dalle politiche di Trump e le difficoltà commerciali, hanno spinto Filosa a mantenere il controllo diretto per quel mercato, oltre a ruolo di amministratore delegato. Poi, nella squadra, entrano tre italiani: Emanuele Cappellano per Sud America e veicoli commerciali, Davide Mele al Product Planning e Monica Genovese agli Acquisti. Confermati ai loro posti Jean-Philippe imparato, che mantiene il ruolo di Responsabile per l’Europa e dei Marchi Europei tra cui entra a far parte Maserati, Doug Ostermann, Chief Financial Officer e responsabile di fusioni e acquisizioni e joint venture e Ned Curic alla guida dell’area Product Development & Technology. Poi, Philippe de Rovira mantiene la responsabilità e dei servizi finanziari e prende la guida del Resto del Mondo, Sébastien Jacquet è il nuovo Responsabile dell’area Quality, a Scott Thiele va la responsabilità della nuova area Supply Chain, Arnaud Deboeuf continua alla guida dell’area Manufacturing, Xavier Chéreau resta in capo dell’area delle risorse umane e infine Clara Ingen-Housz è la nuova Responsabile dell’area Corporate Affairs & Communications.

RUOLI CHIAVE

Oltre la squadra, Filosa ha scelto quattro manager a capo di altrettante aree chiave che risponderanno direttamente a lui: Ralph Gilles come Responsabile dell’area Design, Olivier François come Responsabile dell’area Marketing, Alison Jones, Responsabile dell’area Parts & Services e Giorgio Fossati come General Counsel. Infine, Richard Palmer, stretto collaboratore di Marchionne ed ex direttore finanziario, resta come consulente strategico. Filosa ha scelto, dunque, un mix di conferme e novità, ma sono mancati segnali di discontinuità. Hanno lasciato, infatti, Maxime Picat, il primo avversario alla nomina di CEO di Filosa, ora in corsa per prendere la guida di Renault lasciata da de Meo, e Béatrice Foucher, ormai ex chief planning officer. «Il team attinge a tutto ciò che di meglio c’è in Stellantis. Grazie al talento e alla passione di questo team, metteremo a frutto i nostri molteplici punti di forza per fare di Stellantis uno dei protagonisti vincenti nella nuova era, sia per la nostra Azienda che per il nostro settore», ha dichiarato Antonio Filosa.