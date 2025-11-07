Magicmotorsport punta a 30 milioni di euro in Italia e rivoluziona il tuning per moto

La società siciliana Magicmotorsport , attiva da trent'anni nel campo della meccatronica automobilistica e motociclistica, ha reso noti i suoi ambiziosi obiettivi finanziari. L'azienda palermitana prevede infatti di concludere l'anno 2025 con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro sul solo mercato italiano, un dato che rappresenta una crescita di ben cinque volte negli ultimi cinque anni.

A questa cifra vanno aggiunti i 12 milioni di euro generati complessivamente dalle quattro filiali estere dislocate strategicamente in Polonia, Cina, Stati Uniti e Spagna. L'annuncio è arrivato direttamente dal fondatore e Amministratore Delegato, Bogdan Skutkiewicz, presente all'Eicma 2025 (il Salone Internazionale del Ciclo e Motociclo) in corso a Milano.

Novità Tecnologiche per il Tuning Amatoriale e Professionale

La fiera milanese è stata la cornice perfetta per la presentazione di due prodotti destinati a lasciare il segno nel settore moto:

1. IXI Bike - Personal Flasher: Questo dispositivo è concepito per semplificare drasticamente la gestione della centralina elettronica della propria moto. Permette agli utenti di "leggere, programmare e ottimizzare" i parametri in modo rapido e sicuro, senza richiedere strumentazioni diagnostiche complesse o competenze tecniche avanzate. Il CEO Skutkiewicz ha sottolineato il carattere rivoluzionario del prodotto per il suo posizionamento di prezzo: «Si tratta del primo apparecchio di questo genere con un prezzo di mercato al di sotto dei 100 euro».

2. Dynomag Bike: Si tratta di un banco prova mobile ad alta tecnologia. L'apparecchio è stato testato e validato anche sulle performance estreme della Ducati Panigale V4 R, nota per essere la moto con l'accelerazione 0-100 km/h più rapida al mondo. Skutkiewicz ha precisato che il banco garantisce test estremamente precisi e ripetibili con un range operativo ampio: dai 600 cavalli di potenza massima fino a una potenza minima di lavoro di soli 7 cavalli.

Risorse umane e formazione

A sostenere l'espansione e l'innovazione tecnologica, Magicmotorsport può contare su circa 140 dipendenti, con un'età media particolarmente giovane (30-32 anni), e sedi operative a Katowice (Polonia), Austin (Texas), Madrid (Spagna) e Shanghai (Cina). Di recente, l'azienda ha investito sulla crescita interna istituendo una "academy" interna dedicata alla formazione di nuove risorse e all'aggiornamento continuo dei clienti.