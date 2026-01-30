Corriere dello Sport.it
venerdì 30 gennaio 2026
Primo test Xpeng G6: più cavalli e autonomia

Primo test Xpeng G6: più cavalli e autonomia

A soli sei mesi dallo sbarco in Italia questo Suv coupé cinese aggiorna contenuti tecnici e look
Di Gianluca Sepe
3 min

Restyling a tempo di record per Xpeng G6. Il Suv coupé del marchio cinese arriva col look rifatto a soli sei mesi dal debutto sul mercato italiano. Il facelift si concentra su alcune modifi che stilistiche e allo stesso tempo aggiorna anche powertrain e capacità di ricarica. Nuovo il frontale, con una fi rma luminosa con un unico elemento che attraversa tutto il muso. Le forme rimangono quelle di una vettura sportiva: una cura particolare è stata riservata all’aerodinamica, con un nuovo spoiler integrato e l’aggiunta di cerchi in lega da 20’’. Limitate sono le novità nell’abitacolo: cambiano leggermente le dimensioni del touch screen centrale che passa da 15’’ a 15”6.

XPeng G6

G6 66 kWh Standard Range RWD

Anno: 2025
tua da 43,670

Scopri di più e configura la tua auto

Vai al listino

Per migliorare fruibilità e comfort, Xpeng ha introdotto nuovi comandi e anche nuove luci d’ambiente, anche se la maggior parte delle funzionalità e dei set up vanno regolati direttamente dall’infotainment. L’assetto non è dei più morbidi e talvolta le asperità del manto stradale si fanno sentire, ma sulle lunghe distanze vince senza dubbio la comodità, assieme a uno sterzo ben tarato. Buona anche la gestione della potenza, pure in condizioni di pioggia.

Novità anche per il powertrain della Performance che ora tocca i 488 cv, 12 cv in più rispetto alla versione precedente. Su questo restyling sono state adottate nuove batterie LFP, con aumentata capacità da 68,5 o da 80,8 kWh, la prima solo per la versione Standard Range e la più grande per Long Range e Performance che ha anche trazione integrale. L’autonomia con accumulatore da 68,5 kWh tocca i 480 km, mentre arriva a 525 km per RWD Long Range e a 510 km per la AWD. Migliora anche la capacità di ricarica, con un picco fi no a 451 kW promettendo di poter passare dal 10 all’80% del range in 12 minuti. Sulla Standard invece si passa a 382 kW. Gli aggiornamenti in termini di ricarica e powertrain sono condivisi anche con la G9, l’ammiraglia lunga 4,89 metri (nella foto a sinistra) a ruote alte del brand. La nuova Xpeng G6 ha un prezzo di partenza di 43.670 euro. 

IN CIFRE

MOTORIZZAZIONE
elettrica da 258 cv
monomotore e da 488 cv bimotore;
batteria da 68,5 e 80,8 kWh.
DIMENSIONI
4,75 x 1,92 x 1,65 metri.
PREZZI
da 43.670 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

