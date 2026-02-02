Un Suv compatto pronto a sporcarsi le gomme e non solo. Se pensi a Jeep, ti viene subito in mente fango, roccia e off-road puro. Poi guardi la piccola di famiglia, Avenger e qualche dubbio di primo acchito ti viene. Sarà pronta a tutto come le sorelle più grandi? Pronta per il mercato lei lo è fi n troppo, dati alla mano e dopo esserci messi al volante, ci siamo resi conto a pieno che la versione 4xe è la miglior espressione dello spirito del brand americano per quel che si può racchiudere in appena quattro metri. Una vera baby- Jeep a trazione integrale, anche se l’asse posteriore viene azionato elettricamente e non dal motore endotermico. Però questa originale soluzione funziona bene. La trazione integrale completa la gamma della baby Suv di Jeep e ci sono tutti gli ingredienti per farne una vettura divertente e versatile. La versione Upland è la porta di accesso per la line-up di Jeep Avenger 4xe, ma già così c’è quasi tutto quello che può servire, sia a livello tecnico che tecnologico: dal doppio display da 10,25’’ all’anello posteriore per il traino, passando per la telecamera posteriore fi no all’Hill Descent Control. Su strada l’Avenger a trazione integrale si comporta bene, con una guida fl uida e buoni spunti grazie ad un powertrain che sfrutta il 1.2 benzina da 110 cv e un motore elettrico da 21 kW sull’asse posteriore (la seconda unità è integrata invece nel cambio) per una potenza complessiva di 145 cv. La trazione integrale supporta in maniera soddisfacente la vettura specialmente quando si chiedono accelerazioni più repentine oppure in uscita dalle curve e anche il cambio a doppia frizione lavora bene quando sollecitato. Nel corso della nostra prova i consumi misurati con l’apposita strumentazione del Centro Prove di Auto hanno rilevato una percorrenza media di 17,067 km/litro, abbastanza in linea col dichiarato, segno che il sistema ibrido Jeep, che di fatto è un po’ di più di un mild hybrid e si avvicina a un full hybrid, lavora bene nel contenimento dei consumi massimizzando l’effi cienza complessiva.

INTERNI FUNZIONALI

La posizione di guida è comoda e facilmente regolabile, consentendo di trovare subito il comfort ideale quando ci si mette al volante e controllare al meglio gli ingombri, specialmente nelle manovre, pur avendo comunque forme contenute e una rete di sensori a propria disposizione. Sempre dati alla mano, Jeep Avenger 4xe, pur con le sue dimensioni compatte (4,08 metri), sembra non essere del tutto un animale da città, con la media urbana a 15,78 km/litro. Nel primo caso l’autonomia complessiva con un pieno arriva a 789 km, mentre a 90 km/h costanti si superano i 1.000 km. Ad ogni modo la media, di 853 km, ne fa un buon compromesso se si considera il serbatoio da 44 litri. A livello di prestazioni, i nostri rilevamenti hanno riscontrato qualche valore leggermente al di sotto dei dati uffi ciali: una velocità massima di 191,3 km/h rispetto ai 194 km/h dichiarati, mentre è più brillante la ripresa, con un dato cronometrico di 8’’86 rispetto ai 9’’50 uffi ciali. Tornando al tempo passato al volante, è buona l’insonorizzazione dell’abitacolo e solo a velocità autostradali si percepisce qualche fruscio aerodinamico, mentre nella marcia quotidiana anche gli innesti tra elettrico e termico non hanno quel fastidioso eff etto scooter presente in altri casi. In velocità però c’è da riscontrare una vibrazione del cofano motore forse un po’ eccessiva.

BENE ANCHE IN FUORISTRADA

Se si ha necessità (o la voglia) di abbandonare l’asfalto per un po’ di sterrato e fuoristrada, il set up delle sospensioni e altezza da terra di 21 cm sono un alleato ideale, con la vettura che si adatta facilmente a fondi sconnessi e aff ronta con disinvoltura anche superfi ci più scivolose e a scarsa aderenza. Merito anche degli pneumatici Mud & Snow con spalla alta (215/60) che migliorano il controllo e il grip mentre per quel che riguarda la trazione, lavora al meglio il riduttore posteriore 22,7:1 che può off rire fi no a 1.900 Nm di coppia. E parlando sempre di off -road, in pieno stile Jeep, la Avenger 4xe porta in dote caratteristiche da autentica fuoristradista, con angolo di attacco di 22°, angolo di dosso di 21° e angolo di uscita di 35°. Per ridurre al minimo le preoccupazioni quando si aff rontano superfi ci più “complicate” del semplice asfalto, la Casa automobilistica americana ha aggiunto anche due piastre nel sottoscocca per proteggere al meglio il fondo da eventuali urti con rocce o altri sporgenze del terreno. Non aspettatevi però un carrarmato: non si tratta di una Wrangler e quindi le buche più profonde possono farsi sentire eccome. Razionali gli interni, con il pozzetto del tunnel dotato di copertura magnetica e ripiegabile che permette di inserire portafoglio e anche piccole borse. A questo si aggiungono anche altri vani, non troppi per la verità ma comunque suffi cienti a poter stivare l’occorrente per un viaggio più o meno lungo. Per la Upland è intelligente la scelta delle sedute con tessuto lavabile, ideale per chi utilizza Avenger per esperienze più avventurose e non vuole preoccuparsi di rovinare la selleria. Buona anche l’esperienza digitale, con la possibilità di collegare il proprio smartphone anche in modalità wireless ma nel caso in cui si voglia navigare senza l’accoppiamento, il GPS di bordo vanta mappe aggiornate e la possibilità di trovare i principali punti di interesse. Sulla versione in prova, un tocco aggiuntivo è dato poi dal tetto panoramico apribile, per provare anche un senso en plein air. Se da un lato però il sistema ibrido della Jeep 4xe è un plus, il risvolto della medaglia è la perdita di qualche litro nella capacità del bagagliaio con 55 litri in meno della versione con trazione anteriore.

PULIZIA ED ERGONOMIA

La plancia delle Jeep Avenger 4xe non si discosta da quella delle altre motorizzazioni con al centro lo schermo 10,25 pollici, sopra a destra, fatta eccezione per la scritta 4xe, a destra. I comandi e il selettore del cambio sono nel tunnel centrale, a destra in basso.

DETTAGLI OFF-ROAD

Esternamente la Jeep Avenger 4xe si distingue dalle altre versioni per un’altezza da terra di 21 cm e angolo di attacco di 22°, angolo di dosso di 21° e angolo di uscita di 35°. Inoltre è dotata di due piastre nel sottoscocca per proteggere al meglio il fondo da eventuali urti. Alcuni dettagli la rendono comunque riconoscibile come gli inserti verdi all’anteriore, a destra, e il gancio di traino al posteriore, sotto, e l’adesivo antirifl esso sul cofano, a destra.

SCHEDA TECNICA

LUNGHEZZA 4.088 mm

LARGHEZZA 1.776 mm

ALTEZZA 1.530 mm

PASSO 2.530 mm

PESO A VUOTO 1.475 kg

MOTORE Benzina mild hybrid

POSIZI0NE MOTORE Anteriore

TRAZIONE e-AWD

COPPIA MASSIMA 230 Nm a 1.750 giri/min

CAMBIO Doppia frizione 6 marce

SOSPENSIONI ANT. indipendenti MacPherson

SOSPENSIONI POST. Multilink

FRENI Ant. dischi autov. 306 mm Post. dischi 268 mm

PNEUMATICI 215/60 R17

CAPACITÀ BAGAGLIAIO 325 litri

PREZZO DELLA VETTURA

DA 32.200 euro (IVA inclusa)