Audi A5 Avant E-Hybrid, la prova - Brio e comfort a... 100

La nuova frontiera delle plug-in di seconda generazione è quella di dotarle di batterie di grande capacità per arrivare a garantire un centinaio di km in puro elettrico. E spingere il cliente verso l’utilizzo in questa modalità. Inoltre la tecnologia ibrida plug-in, grazie alla maggior potenza, apre la porta a soluzioni di inclinazione sportiva. In Audi si giocano questa doppia carta anche con la nuova A5 che non ha più nulla a che fare con il precedente modello simil-coupé . L’attuale A5 è basata su una nuova piattaforma, siglata PPC , che è divenuta base di partenza per la A5, la A6 e il rinnovato Suv Q5 . Di fatto è un’evoluzione della A4 ma con sigla diversa: l’A5 ha dismesso i panni di coupé a due porte per riproporsi come berlina e, soprattutto, come station wagon Avant. La versione e-hybrid si aggiunge al resto della gamma in due configurazioni di potenza, da 220 oppure da 270 kW (367 cavalli) pur partendo dalla stessa combinazione tra motore di 2 litri TFSI a benzina e propulsore elettrico.

ATMOSFERA LUSSUOSA

In prova abbiamo avuto modo di guidare in maniera più approfondita la variante più potente nel più ricco allestimento S line edition, in listino a partire da 78.050 euro (la versione d’ingresso 2.0 tfsi s-tronic parte da 50.950 euro). Come al solito, in particolare per le tedesche, è facile far salire il prezzo finale che nel caso dell’esemplare in prova arriva sino a 95.090 euro. Non è una cifra da poco, raggiunta con optional come le ruote in lega da 20” (1.950 euro), il pacchetto MMI experience (2.880 euro), il pacchetto interni S (3.420 euro), il pacchetto Tech Pro (3.550 euro), il tetto panoramico con trasparenza dinamica (2.540 euro), la vernice grigia con effetto perla (1.130 euro). A bordo si respira un’atmosfera da auto di lusso, anche grazie a finiture di livello superiore. La plancia ha un inserto centrale morbido e anche il materiale nella zona superiore è gradevole al tatto. Deriva dalla A6 la combinazione tra strumentazione digitale e display centrale di infotainment da 14”5 che formano un unico schermo ricurvo a tutta larghezza di plancia. Sulla versione è presente di serie un ulteriore schermo touchscreen per il passeggero anteriore. L’abitabilità è ottima per quattro persone, con un passo avanti rispetto alla A4. Eccellente anche la posizione di guida, con regolazioni elettriche memorizzabili. Il sistema ibrido plug-in integra un classico quattro cilindri a benzina TFSI di 2 litri da 252 cavalli con un motore elettrico da 105 kW integrato nel cambio a doppia frizione S tronic. La potenza complessiva è di 367 cavalli (270 kW) con una coppia di vertice di ben 500 Nm. Il pacco batterie, situato sotto il pianale di carico del bagagliaio, ha una capacità di 25,9 kWh, di cui 20,7 kWh effettivamente utilizzabili. Ossia ben il 45% in più rispetto alle batterie delle precedenti ibride plug-in dell’Audi in questa categoria. La modalità elettrica promette di percorrere 104 km (nel ciclo WLTP) senza usare il motore termico: nella realtà quotidiana se ne riescono a percorrere circa 80/85 km, comunque il doppio delle “vecchie” Phev. In ogni caso è possibile preservare la carica della batteria col motore termico e anche ricaricarla sino al 75% della sua capacità.

GRANDI PERFORMANCE

Una volta su strada, il gruppo propulsore convince anche per la prontezza di risposta, con il contagiri in linea rossa a quota 6.500 dove, inevitabilmente, il cambio passa alla marcia superiore anche in modalità manuale. Le prestazioni sono da vera sportiva, al di là della velocità massima raggiungibile. In accelerazione il passaggio da 0 a 100 km/h lo abbiamo effettuato in soli 4”8 con un allungo ulteriore che fa toccare i 180 all’ora in 14”31 e poi coprire il chilometro con partenza da fermi in 23”91 con una velocità di uscita pari a 221,3 km/h. Non meno brillanti sono i riscontri in fase di ripresa, tanto che bastano 3”04 per passare da 80 a 120 all’ora e soli 7”66 per raggiungere poi i 160 km/h. I consumi dipendono ovviamente dallo stato di carica della batteria. Ma anche con la batteria scarica le percorrenze sono notevoli, tanto che a 130 km/h in autostrada abbiamo rilevato 11,623 km/litro e una media complessiva di 13,2 km/litro. Su strada, la sensazione di sicurezza è rilevante, con un comportamento dinamico che non mette in diffi coltà il guidatore. Molto a suo agio nelle curve veloci e in autostrada, la nuova A5 Avant non sembra così grossa e pesante nemmeno nel misto stretto. Ben piantata per terra, gira prontamente grazie a un avantreno e a uno sterzo precisi. La trazione integrale si attiva non appena i sistemi elettronici di controllo avvertono (e addirittura predicono) una perdita di aderenza all’avantreno, con conseguente trasferimento della coppia motrice alle ruote posteriori. Il livello di comfort permette di dire che si viaggia in prima classe anche grazie all’azione degli ammortizzatori dinamici (compresi nel pacchetto Tech Pro) che variano la rigidità in funzione della modalità di guida prescelta tra bilanciata, dinamica e confortevole. Bene anche la frenata, sia per spazi d’arresto sia per risposta, pur un po’ pastosa, del pedale.

TANTI SCHERMI A BORDO

La plancia riprende le linee delle ultime vetture dei Quattro Anelli con il doppio schermo, uno da 11,9 pollici per la strumentazione e uno da 14,5 pollici per l’infotainment centrale, entrambi ricurvi verso il guidatore, in alto a sinistra e a lato. A sinistra lo schermo da 10,9 pollici posizionato davanti al passeggero dove vengono riportare le informazioni principali.

ALLESTIMENTO S LINE EDITION

Una serie di pacchetti optional tra cui gli interni S del valore di 3.420 euro, il tetto panoramico con trasparenza dinamica di 2.540 euro, la vernice grigia con effetto perla di 1.130 euro, fanno lievitare il prezzo della vettura, ma la rendono davvero esclusiva. Buona la capienza del bagagliaio che va da 361 a 1.306 litri, a destra in basso.

SCHEDA TECNICA

AUDI A5 AVANT E-HYBRID 367 CV (270 KW) S LINE EDITION

LUNGHEZZA 4.829 mm

LARGHEZZA 1.860 mm

ALTEZZA 1.458 mm

PASSO 2.892 mm

PESO A VUOTO 2.110 kg

TRAZIONE Integrale

POSIZI0NE MOTORE Anteriore longitud.

MOTORI Benzina irida plug-in

CILINDRATA 1.984 cm3

POTENZA MASSIMA 367 cv (270 kW) a 5.000-6.500 giri

COPPIA MASSIMA 500 Nm a 1.600-4.500 giri

CAMBIO Automatico S tronic a 7 marce

SOSPENSIONI Adattive, a doppi quadrilateri ant., multilink post.

FRENI A disco ventilati

RUOTE 245/35 R 20

CAPACITÀ SERBATOIO 46 litri

CAPACITÀ BAGAGLIAIO 361/1.306 litri

PREZZO DELLA VETTURA DA 78.050 euro (IVA inclusa)

VELOCITÀ MASSIMA RILEVATA 251,3 km/h in D (dichiarata 250,0 km/h)

ACCELERAZIONE DA 0 A 100 km/h 4”8

SPAZIO DI FRENATA A 100 km/h 33,1 m

CONSUMO MEDIO RILEVATO (km/litro) 13,205