Dall’Adriatico al Tirreno per Motorplay Beach , “il playground più pazzo d’Italia”. Non solo cambio di location (le spiagge di Civitavecchia, Tarquinia e la Pista Scaglia di Viterbo) ma anche cambio di date per l’edizione 2025 in arrivo a maggio.

La nota di Motorplay Beach

Si legge nel comunicato sui social per presentare la nuova edizione: “Motorplay arriva nel bellissimo mare Tirreno, fra l’alba delle montagne metallifere e il meraviglioso tramonto di Civitavecchia e Tarquinia. Segnati le data, prepara la moto e riscalda la tua passione perché in questo evento potrai sperimentare tutti i motociclisti che sono in te. Nello stesso giorno puoi partecipare ad otto scuole training di diverse specialità, enduro, trial, guida sicura, guida in pista, go kart, navigazione con GPX e navigazione con roadbook. Potrai prendere parte con la tua moto ai due tour organizzati nelle montagne di Tolfa e nella bassa Tuscia. Vieni a provare le nuove moto elettriche o fare decine di ride test con altre moto, E se ancora la tua passione non sarà soddisfatta potrai assistere alle esibizioni di moto d’acqua e surf motorizzati presenti nei moli espositivi davanti alla Marina di Civitavecchia. Partecipa a decine di workshop per imparare come preparare un viaggio o un avventura in moto, come gestire il tuo allenamento fisico e mentale per sperimentarti nelle discipline sportive motoristiche. Ascolta gli interventi dei campioni che parleranno della loro carriera sportiva a livello mondiale. E poi ancora street food e la grande festa al tramonto nella marina di Civitavecchia, dove fra musica e racconti epici si rinnoverà quella meravigliosa fratellanza che caratterizza tutti gli appassionati di motori.”

Le attività e gli eventi

Sarà una due giorni, come evidenziato dalla nota, all’insegna di tantissime attività tra pista, didattica e divertimento, con la presenza di campioni del calibro di Tony Cairoli, i piloti della Dakar, Vanni Oddera con la Mototerapia e tanti altri.

Non solo Playground dove poter provare diverse discipline, dall’enduro al go-kart passando per scuole di guida in pista e guida sicura ma anche sperimentare la navigazione con tracce GPX e Roadbook. Ci saranno anche le testimonianze dei vari piloti per poter apprendere da loro come prepararsi ad una gara e come si naviga con il Roadbook.

Ci sarà anche la possibilità di scoprire i monti di Tolfa e la bassa Tuscia attraverso tre tour panoramici, oltre ovviamente ad un lato “social” dove poter stare insieme e gustare non solo il cibo ma anche gli spettacoli di freestyle e la Mototerapia di Vanni Oddera.

Per saperne di più basta andare sul sito www.motorplay.it

Il video di presentazione dell’evento