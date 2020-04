Mitsubishi, pick-up e elettrificazione per ripartire

Il suo simbolo è riconosciuto in tutto il mondo come il marchio dei tre diamanti e il suo nome si traduce tra natura e poesia in “tre petali di castagna d’acqua” (pianta acquatica galleggiante dalle radici attaccate come un’ancora). Sulle strade Mitsubishi ha grande tradizione nell’offroad e soluzioni per tutte le necessità: dal Suv alla citycar compatta, dall’elettrica ibrida plug-in al pick-up. In più è un brand che ha voglia di nuove sfide – è nel calcio, sponsor del ChievoVerona in serie B – con entusiasmo, passione e innovazione. Anche in momenti di emergenza per tutti.

Sostegno a dipendenti e rete di vendita

"I dipendenti sono stati la priorità: da subito abbiamo preservato salute e sicurezza – spiega Giuseppe Lovascio, Direttore Generale di Mitsubishi Motors Italia – con la gestione dell’attività da remoto tramite smart working. Con l’emergenza sanitaria questa pratica, sviluppata e consolidata negli anni, si è rivelata preziosa e ha reso agile il passaggio dal lavoro in ufficio a quello in casa, senza difficoltà o interruzioni operative. Sul piano emotivo, cerchiamo di tenere unita la squadra alimentando l’interesse di tutti e il senso di appartenenza".

Il passo succcessivo è stato il sostegno alla rete dei dealer "con strumenti atti a superare la mancanza di liquidità dovuta alla chiusura forzata, come l’allungamento delle franchigie per il pagamento di interessi e vetture e la cancellazione degli ordini dei veicoli da aprile a giugno per non appesantire lo stock invenduto".

Attenzione ai clienti

Infine, il contatto con i clienti: "Lavoriamo per dare vita a promozioni speciali sulla gamma, che consentano ai clienti di iniziare a pagare la vettura dopo 6 mesi". Il 2020 ha imposto un cambiamento dei programmi, Mitsubishi però è pronta ad accendere i motori: "A cominciare dalla Space Star a giugno, lockdown permettendo. L’utilitaria nel 2019 è stata l’auto Mitsubishi più venduta in Europa: cambia con un nuovo design e caratteristiche più incisive, per offrire un’alternativa di tendenza ma funzionale ai clienti europei, con funzioni ADAS all’avanguardia e l’affidabilità tipica del brand".

Gamma, L200 da record

L’altro appuntamento importante è per l’ultima parte dell’anno, dovrà rendere più incisivo il ruolo del brand sul mercato della mobilità elettrificata con il sistema plug-In hybrid. "La nuova Eclipse Cross PHEV ci consoliderà ancora di più nel segmento, andando ad affiancare la ASX appena lanciata e l’Outlander PHEV, primo Suv ibrido plug-in al mondo lanciato da Mitsubishi, la nostra punta di diamante tecnologica".

Nel frattempo i riflettori sono puntati su L200, il pick-up dei record. "L200 sta ottenendo risultati di vendita oltre ogni aspettativa. La nuova versione è stata accolta molto positivamente sul mercato, grazie al perfetto connubio fra tradizione e innovazione: da un lato c’è un cambiamento radicale del design, dall’altro ha mantenuto le sue riconosciute caratteristiche tecniche - trazione, manovrabilità su qualsiasi fondo, robustezza, qualità ingegneristica e affidabilità - sviluppate in 40 anni di esperienza".