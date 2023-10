Rom-E, l'evento che promuove la cultura sostenibile

Il 7 e l’8 ottobre Roma torna ad essere la Capitale più sostenibile d’Italia, infatti per il terzo anno si terrà l’evento Rom-E , il festival dedicato alla sostenibilità. La Città Eterna, nella sua bellezza e storicità, si propone come set ideale anche per uno sguardo rivolto al futuro e, nello specifico, al futuro dell’ecosostenibilità . L’evento Rom-E si svilupperà, come consuetudine, tra un convegno, che si svolgerà il 6 ottobre, e una serie di installazioni dislocate in diverse zone del centro della città. Un evento diventato uno degli appuntamenti più attesi per coloro che desiderano conoscere e partecipare a iniziative innovative, progettate per preservare l’ambiente e creare un futuro più verde e sostenibile.

Rom-E per la transizione energetica

Quest’anno, Rom-E si propone di essere ancora più coinvolgente e impattante, con un programma di appuntamenti che mira a sensibilizzare il pubblico su tematiche cruciali per la salvaguardia del nostro pianeta. Rom-E è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e da Roma Capitale. È sostenuto dall’Assessorato Agricoltura, Ambiente e ciclo dei rifiuti che fornirà tutto il verde previsto nell’allestimento dell’evento, dall’Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda e dall’Assessorato alla mobilità. L’evento è inoltre patrocinato dall’Università La Sapienza di Roma e da Earth Day.

Le aziende che hanno fatto della responsabilità ambientale il loro obiettivo primario avranno l’opportunità di presentare le loro iniziative e soluzioni all’avanguardia per affrontare le sfide ambientali attuali. A partire dalla new mobility con una serie di anteprime a livello nazio nale. I visitatori infatti potranno vedere la nuova Kia EV9, il maxi Suv elettrico, ma anche guidare la nuova Fiat 600e, la Toyota bZ4X, la Citroën ë-C4 e la DR 1.0 EV. Ampio spazio anche alla micromobilità con la Citroën Ami e il Microlino. Tutte vetture a zero emissioni che i visitatori potranno guidare per capire come cambia il futuro della mobilità. Rom-E è anche energia, produzione, cultura. Rom-E è un percorso per permettere ai cittadini di entrare in contatto diretto con le aziende che hanno inserito la sostenibilità nei loro flussi e obiettivi. Tutti i visitatori avranno quindi l’occasione di scoprire prodotti e servizi innovativi, progetti sostenibili e idee creative che stanno plasmando il futuro verde. L’esposizione punta a ispirare e incoraggiare il pubblico a sostenere un’economia circolare e a fare scelte consapevoli per un ambiente più sano e sostenibile. Tanti i partner dell’evento che sposano il progetto e l’importanza del racconto che questo propone.