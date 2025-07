Rom-e, dal 10 al al 12 ottobre via alla quinta edizione

Mancano meno di tre mesi alla quinta edizione dell’evento dedicato alla sostenibilità e al futuro della transizione energetica che si tiene da cinque anni al centro della città eterna. Anche quest’anno, dal 10 al 12 ottobre, Roma porta l’attenzione sul tema dell’ambiente e dell’ecosostenibilità. Rom-E ha trasformerà la capitale , con la sua bellezza e storicità, nel palcoscenico ideale per esplorare e raccontare un futuro più green e sostenibile. L’evento la scorsa edizione ha registrato la presenza di oltre 300.000 visitatori e realizzato oltre 150 test drive nel centro di Roma dove le numerose aziende espositrici hanno animato il festival con contenuti, prodotti, iniziative, musica e giochi. Rom-E vuole essere un evento per tutti, anche per i più giovani, perché è a loro che dobbiamo lasciare il pianeta ed è da piccoli che si impara ad avere una visione green e sostenibile del mondo. Come di consueto Rom-E si articola su tre giornate con quella di venerdì 10 ottobre dedicata ai convegni, che quest’anno si terranno alla Casina Valadier, all’interno del parco di Villa Borghese. Mentre le esposizioni, aperte al pubblico, visitabili da sabato 11 a domenica 12 ottobre, e si svilupperanno in diverse location.

A Villa Borghese e Piazza Mignanelli ci saranno le famose strutture specchiate a forma di casetta che ospiteranno le aziende che con i loro contenuti voglio raccontare ai visitatori il loro impegno verso una maggiore sostenibilità. Mentre a Piazza Bucarest ci sarà l’area di partenza dei test drive delle vetture green. Ma Rom-E avrà installazioni anche in altre zone della Capitale, perché il suo intento è sempre quello di creare un incontro tra le aziende e le persone sul tema della sostenibilità e farlo in modo semplice e diretto. Il convegno di venerdì 10 ottobre quest’anno, nella nuova location di Casina Valadier, si svilupperà per tutta la giornata affrontando diverse tematiche con la finalità di espandere in concetto di sostenibilità e l’obbiettivo di far raccontare dai responsabili delle aziende, dagli esperti del settore e dalle istituzioni, come la parola sostenibilità diventa realtà nei diversi contesti. Non si può quindi parlare di sostenibilità senza toccare il tema energetico, soprattutto in questo periodo e con le problematiche che abbiamo dovuto affrontare negli ultimi anni, ma anche con l’apertura verso fonti energetiche come il nucleare che sembravano bandite nel nostro Paese. Ecco quindi che con la presenza di politici, tecnici del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, esperti e responsabili di aziende andremo ad analizzare quali saranno le fonti energetiche che dovremo andare a realizzare per salvaguardare il conto economico ma anche il nostro Bel Paese. Un focus particolare affronterà il tema della transizione della mobilità, con un’analisi e la presenza di esperti e addetti ai lavori su quanto sta accadendo sul mercato automotive sempre più in difficoltà.

Rom-E quest’anno allarga le sue tematiche del convegno, e anche dell’esposizione, al mondo del food. La cucina, da sempre al centro della cultura e dell’identità di un popolo, si è adattata ai tempi moderni, abbracciando i trend presenti nei linguaggi di comunicazione. Nell’era digitale, l’influenza dei media è diventata sempre più rilevante, con programmi televisivi di cucina e la presenza attiva di Blogger e Creator che plasmano il rapporto del consumatore con il cibo. Questa combinazione di intrattenimento e informazione ha aperto nuove prospettive nell’esperienza di acquisto, fruizione e preparazione di ciò che cuciniamo.

Parlare di sostenibilità nel food al convegno di Rom-E riguarderà temi come la produzione, la grande distribuzione e anche gli sprechi alimentari. "I numeri parlano chiaro: ogni anno sempre più clienti scelgono di salire a bordo di Rom-E e il fatturato continua a crescere, segno tangibile della fiducia che l’iniziativa riesce a generare. È un risultato che premia la qualità del progetto e il lavoro di promozione e valorizzazione che, come Sport Network — prima concessionaria green in Italia e official advisor dell’evento — portiamo avanti con grande impegno” dichiara Ferruccio Belloni, Direttore Commerciale della Sport Network. Rinnovato anche il sito di www.rom-e.it, che presenta una veste grafica aggiornata e una nuova sezione dedicata alla sostenibilità: un vero e proprio hub di notizie e approfondimenti, costantemente aggiornato, per raccontare l’impegno e le iniziative sul tema. Il convegno di Rom-E sarà trasmesso in diretta sul sito rinnovato www.rom-e.it. La diretta sarà disponibile anche sui siti di Corriere dello Sport-Stadio, Tuttosport e Auto.it.