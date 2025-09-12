A Roma la quinta edizione di Rom-E: il festival che unisce storia e sostenibilità

La quinta edizione di Rom-E , l'evento dedicato al futuro della transizione energetica, è pronta a tornare a Roma dal 10 al 12 ottobre. Con il suo mix di storia e bellezza, la Capitale si prepara a diventare il palcoscenico ideale per esplorare un futuro più green e sostenibile. La manifestazione, che si articola su tre giornate, vuole creare un incontro diretto e semplice tra le aziende e le persone, con un messaggio che guarda soprattutto alle nuove generazioni. L'importanza del festival è confermata dai patrocini del Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e del Comune di Roma.

Dalle esposizioni ai test drive: la sostenibilità in mostra

Il festival si divide in due aree principali, entrambe aperte al pubblico. Sabato 11 e domenica 12 ottobre, l'esposizione sarà allestita a Villa Borghese e a Ponte Milvio, dove le famose strutture a forma di casetta, dalle pareti specchiate, ospiteranno le aziende. Queste installazioni serviranno come piattaforme per mostrare ai visitatori il loro impegno per una maggiore sostenibilità. La mobilità sostenibile avrà un ruolo centrale a Piazza Bucarest, sempre a Villa Borghese, dove gli appassionati potranno partecipare a test drive di vetture ecologiche di marchi come Fiat, DS, Peugeot, Leapmotor, Ford e Mobilize. Questa combinazione di esposizioni e esperienze pratiche ha già dimostrato il suo successo nella scorsa edizione, che ha superato le 300.000 presenze e realizzato oltre 150 test drive.

L'impegno sul food e il convegno per gli esperti

Una delle novità più significative di quest’anno è l'ampliamento delle tematiche al settore del food. Il convegno di venerdì 10 ottobre, che si terrà nella nuova location di Casina Valadier, affronterà temi cruciali come la sostenibilità nella produzione, nella grande distribuzione e nella riduzione degli sprechi alimentari. Responsabili di grandi gruppi come Barilla, Fercam e Monge, insieme a istituzioni come Filiera Italia e Union Food, racconteranno come il concetto di sostenibilità diventi una realtà concreta. Il convegno sarà trasmesso in streaming sul sito ufficiale dell'evento (www.rom-e.it) e sui siti di Corriere dello Sport-Stadio, Tuttosport e Auto.it, confermando l'obiettivo di Rom-E di unire il pubblico con gli esperti e le istituzioni per un dialogo costruttivo sul futuro.