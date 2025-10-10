Rom-E: il convegno dà il via al Festival

Roma, 10 ottobre 2025. Si naugura oggi, con il convegno sulla sostenibilità, la quinta edizione dell’evento Rom-E e la Città Eterna offrirà uno sguardo importante proiettato verso il futuro affrontando i temi che riguardano l’ecosostenibilità e la transizione della mobilità. Rom-E è una manifestazione che si articola su tre giornate, con il convegno di oggi alla Casina Valadier dalle 10 con i rappresentanti delle istituzioni, associazioni di categoria e responsabili di aziende e che sarà trasmesso in streaming sul sito www.rom-e.it e sui siti di Corriere dello Sport-Stadio, Tuttosport e Auto.it. Per poi proseguire nelle giornate di domani e domenica 12 ottobre con la parte aperta al pubblico in alcuni dei luoghi più belli della Capitale. Viale delle Magnolie a Villa Borghese e Ponte Milvio che per due giorni ospiteranno gli stand delle aziende che avranno l’opportunità di entrare a diretto contatto con il pubblico e presentare iniziative e soluzioni all’avanguardia per affrontare le sfide ambientali attuali e future.

OPPORTUNITÀ

L’evento Rom-E si conferma anche in quest’edizione un percorso che vuole offrire ai cittadini l’opportunità di entrare in contatto diretto con le aziende che hanno integrato la sostenibilità nei loro processi e inserita tra gli obiettivi. I visitatori troveranno negli ecostand delle aziende presenti tante informazioni e anche risposte su come impostare uno stile di vita più consapevole nel rispetto di una visione green. Ad animare le aree dove si sviluppa Rom-E anche attività più ludiche che coinvolgono adulti e bambini. Rom-E vuole essere un evento per tutti, soprattutto per i più giovani, perché è a loro che dobbiamo lasciare il pianeta ed è da piccoli che si impara ad avere una visione green e sostenibile del Mondo. Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Comune di Roma e l’Università La Sapienza sono le istituzioni che anche quest’anno hanno patrocinato l’evento Rom-E a conferma dell’importanza della manifestazione e della valenza istruttiva che ha.

TEST DRIVE

Come ad esempio i test drive delle vetture a basso impatto ambientale che appassionati e curiosi potranno provare da domani con gli istruttori di guida sicura. Fiat Grande Panda Hybrid, Fiat Topolino, Leapmotor T03, DS N°4, Peugeot E-3008 GT, Ford Puna Gen-E Electric saranno a disposizione in piazza Bucarest mentre a Punte Milvio sarà in tet drive ilnuovo Mobilizer Duo. Una delle caratteristiche di Rom-E è l’allestimento pensato per “scomparire”: gli stand di Rom-E sono realizzati con un materiale specchiato che riflette le bellezze della città che li ospita. Lo stand scompare, non impatta visivamente, emerge la città teatro l’evento e resta bella nel riflesso delle sue forme. Le aziende entrano in questo equilibrio raccontando come intendono contribuire alla tutela dell’ambiente. Ponte Milvio e Viale delle Magnolie a Villa Borghese, sono le zone centrali della Capitale dove si registra una grandissima affluenza di pubblico. E questa quinta edizione della manifestazione conferma il fatto che Rom-E è ora uno degli appuntamenti più attesi per coloro che desiderano conoscere e partecipare a iniziative innovative, progettate per preservare l’ambiente e creare un futuro più verde e sostenibile.