Rom-E racconta l'Italia che cambia

Una giornate dalle temperature quasi estive e un cielo di un azzurro intenso hanno salutato la prima giornata per il pubblico di Rom-E, l’evento sulla sostenibilità che da cinque anni trasforma la Città Eterna per tre giorni nella Capitale più green d’Europa . Viale delle Magnolie a Villa Borghese ha, come di consueto, radunato una fiumana di persone che approfittando della bellissima giornata si sono riversate ad ammirare la manifestazione che da sempre è studiata per avvicinare sia adulti che bambini . Una situazione che si ripeterà anche oggi, ultimo giorno della parte espositiva, viste le previsioni meteo che promettono ancora una giornata da classiche ottobrate romane.

I luoghi di Rom-E

Viale delle Magnolie a Villa Borghese e anche la Ponte Milvio sono il cuore di Rom-E e ospitano gli stand delle aziende che hanno così l’opportunità di entrare a diretto contatto con il pubblico e presentare iniziative e soluzioni all’avanguardia per affrontare le sfide ambientali attuali e future. L’evento Rom-E si conferma anche in quest’edizione un percorso che vuole offrire ai cittadini l’opportunità di entrare in contatto diretto con quelle realtà che hanno integrato la sostenibilità nei loro processi e inserita tra gli obiettivi di sviluppo. I visitatori anche oggi troveranno negli ecostand delle aziende presenti tante informazioni e anche risposte su come impostare uno stile di vita più consapevole nel rispetto di una visione green. Ad animare le aree dove si sviluppa Rom-E anche attività più ludiche che coinvolgono adulti e bambini, perché essere sostenibili è un modello di vita che s’impara da bambini, anche giocando.

Filosofia green

Le realtà che trovate lungo Viale delle magnolie sono sia aziende automotive, con le vetture green più importanti del momento, ma anche società che voglio far conoscere il loro volto di una visione più ecologica. L’università Rome Tre, che punta molto su una formazione green, è presente con alcuni studenti e i progetti più innovativi legati alla salvaguardia dell’ambiente. Dinamico lo stand di Barilla, l’azienda alimentare che da sempre sta lavorando per abbattere consumi ed emissioni, che quest’anno ha coinvolto nel progetto “Sustainable Farmig” anche i suoi 7.000 agricoltori. ADR Mobility in via delle Magnolie a Rom-E racconta il suo ruolo chiave nella trasformazione di semplici parcheggi dell’aeroporto di Fiumicino in un sistema rivoluzionario e a basso impatto ambientale chiamato Easy Parking.

Il riutilizzo

Da sempre partner di Rom-E, fin dalla prima edizione, Fercam al suo stand anche quest’anno punta sull’inclusione e sul riutilizzo di materie come il legno utilizzato nei trasporti. Anche oggi tutti i ragazzi che passano in Viale delle Magnolie, guidati dallo staff di Fercam, potranno collaborare alla costruzione di strutture utili da reimpiegare nella vita di tutti i giorni. Anche Monge, azienda leader nel pet food, che a Rom-E espone in Viale delle Magnolie, racconta agli amanti degli animali come i loro prodotti nascono con una grande attenzione all’ambiente a partire, ad esempio dalla realizzazione delle confezioni direttamente in sede per non aumentare la CO2 con inutili trasporti e come il 75% del proprio fabbisogno energetico arriva da fonti rinnovabili. Una piacevole giornata a Rom-E, lungo il Viale delle Magnolie a Villa Borghese, può così diventare istruttiva su tantissime situazioni anche industriali. Buona passeggiata lungo uno dei viali più belli d’Italia.