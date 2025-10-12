Motori silenziosi e zero emissioni: la transizione ecologica si fa strada a Rom-E

Al netto delle polemiche e dei problemi che il settore automotive sta attraversando, la transizione della mobilità verso l’auto a zero emissioni è una certezza. Non si sa se l’Europa cambierà la data di non ritorno del 2035, dopo di cui non si potranno più vendere vetture a benzina e Diesel, ma se anche il termine di queste alimentazioni fosse spostato più avanti la strada verso l’auto elettrica, che piaccia o meno, è segnata. Ecco quindi che a Rom-E questa transizione da diversi anni è una realtà che i visitatori possono toccare con mano agli stand e soprattutto provare in prima persona con i test drive . Gli stand delle case auto sono lungo viale delle magnolie a Villa Borghese e nella mondana piazza antistante Ponte Milvio, dove oltre a poter ammirare alcune delle vetture più innovative è possibile chiedere informazioni sulla strategia e i modelli che il brand sta realizzando per abbattere le emissioni , ma soprattutto sono tutte vetture che rientrano negli incentivi che il Governo italiano ha appena varato con importanti sovvenzioni per chi vuole passare all’auto elettrica .

Rom-E, i test drive a Villa Borghese

I test drive delle vetture invece si svolgono, sempre a Villa Borghese, con partenza e registrazione in Piazza Bucarest. Allo stand DS è possibile ammirare la nuova DS N°8, l’ammiraglia full electric della casa francese di proprietà di Stellantis. Una vettura di 4,82 metri di lunghezza esposta nell’allestimento Etoile con la motorizzazione da 230 cavalli a trazione anteriore. In test drive, e in anteprima italiana, la DS N°4, il Suv sportivo compatto, lungo 4,40 metri in allestimento Pallas spinto con un propulsore elettrico da 213 cavalli. Anche quest’anno a Rom-E non poteva mancare Fiat, da sempre presente a questa manifestazione. La Grande Panda è ovviamente la vettura di punta che troviamo esposta in Viale delle Magnolie nella versione full electric con motore da 113 cavalli, lunga 3,99 metri ha un’autonomia di 320 km. In test drive gli appassionati possono guidare la versione hybrid con il benzina 1.2 da 110 cavalli, ma anche il quadriciclo più glamour del momento, la Fiat Topolino. Due anteprime italiane importantissime per Ford; esposta a Villa Borghese la nuova Explorer, un Suv elettrico di 4,47 metri di lunghezza nell’allestimento monomotore con trazione posteriore e una potenza di 170 cavalli. In test drive invece la casa americana ha portato la nuovissima Puma Gen-E, la versione a zero emissioni del loro B-Suv più venduto. Non cambiano le dimensioni, è lunga sempre 4,21metri ma ha un propulsore elettrico di 168 cv con un’autonomia di oltre 370 chilometri.

La transizione della mobilità

La transizione della mobilità verso vetture a zero emissioni ha aperto la strada anche a molti costruttori cinesi e a Rom-E quest’anno debutta Leapmotor, che è direttamente collegato al gruppo Stellantis. La T03 è la vettura esposta e in prova che ieri ha fatto il record di test drive in piazza Bucarest. Lunga solo 3,62 metri ma con quattro posti e quattro porte ha un propulsore da95 cv, batteria da 37 kWh che garantisce un’autonomia di oltre 260 chilometri, perfetta per la città. Due Peugeot E-3008, il Suv del segmento B del brand francese, sono esposte e in test drive anche oggi a Rom-E. La vettura lunga 4,54 metri e dal design decisamente accattivante è guidabile nell’allestimento GT, ha trazione anteriore e un motore da 213 cavalli che grazie alla batteria di ben 82 kWh assicura un’autonomia di oltre 530 chilometri. Lo stand di Ponte Milvio invece è interamente dedicato a Mobilizer che espone il nuovo quadriciclo Duo. Una minicar disponibile in versione guidabile dai 14enni (6 kW e 45 km/h) o L7e (12 kW e 80 km/h). Se volete guidare la transizione della mobilità, venite oggi a Rom-E in Piazza Bucarest dalle 9.00 alle 19.00, e registratevi per un test drive al desk, è facile e veloce.