Torna ROM-E, in ottobre, al centro di Roma

Roma, 27 luglio 2026. Dal 2 al 4 ottobre Roma torna a essere protagonista della sostenibilità con la sesta edizione di Rom-E, l’evento dedicato all’ambiente, all’ecosostenibilità e al futuro della transizione energetica. Per il sesto anno consecutivo, la Città Eterna si trasformerà in un palcoscenico privilegiato per esplorare e raccontare modelli, tecnologie e comportamenti capaci di costruire un futuro più green e sostenibile. Come di consueto, la manifestazione si articolerà su tre giornate. Venerdì 2 ottobre sarà dedicato al convegno, in programma alla Casa del Cinema e trasmesso in diretta su www.rom-e.it

e sui siti di Corriere dello Sport-Stadio, Tuttosport e Auto.it, con un confronto sui temi più attuali legati all’energia, alla transizione della mobilità e al ruolo dello sport come elemento fondamentale per uno stile di vita sano e sostenibile. Esperti e addetti ai lavori porteranno esperienze, analisi e testimonianze sui cambiamenti in corso e sulle prospettive future.

La parte espositiva, aperta al pubblico sabato 3 e domenica 4 ottobre, animerà Villa Borghese con le tradizionali strutture specchiate a forma di casetta, che ospiteranno le aziende chiamate a raccontare ai visitatori il proprio impegno per una maggiore sostenibilità. A Piazza Bucarest sarà invece allestita l’area di partenza dei test drive dedicati alle vetture green. Tra le principali novità della sesta edizione debutta ROM-E Walk & Run, in programma nella mattinata di domenica 4 ottobre: una corsa per i più allenati e, soprattutto, una piacevole camminata di 5 km aperta a famiglie, bambini e appassionati, nel cuore di Villa Borghese.

Con questa nuova iniziativa, Rom-E rafforza la propria vocazione di evento aperto a tutti, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni. È infatti fin da piccoli che si impara a sviluppare una visione più responsabile, green e sostenibile del mondo. La 5 km di ROM-E sarà quindi molto più di un appuntamento sportivo: un’occasione per muoversi, incontrarsi e sentirsi parte di una comunità che sceglie di guardare avanti, passo dopo passo.

Con un programma rinnovato e numerose novità, Rom-E punta a confermare e superare il successo della scorsa edizione, che ha registrato oltre 300.000 visitatori e più di 150 test drive nel centro di Roma.

Sport Network, già affermatasi come prima concessionaria green in Italia grazie al forte impegno in progetti editoriali e attività BTL nell’ambito dell’ecosostenibilità, è official advisor dell’evento e punto di riferimento per tutte le aziende interessate a partecipare.