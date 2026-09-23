Roma dal 2 al 4 ottobre diventa il palcoscenico di un futuro sostenibile e green
Roma, 23 settembre 2026. La Città Eterna dal 2 al 4 ottobre, e per il sesto anno consecutivo porta l’attenzione sul tema dell’ambiente, dell’ecosostenibilità e sulla transizione della mobilità. Il primo week end di ottobre Roma torna ad essere la città più green d’Italia con la nuova edizione di Rom-E, l’evento dedicato alla sostenibilità ambientale e al futuro della transizione energetica. Anche quest’anno la manifestazione trasformerà la capitale, con la sua bellezza e storicità, nel palcoscenico ideale per esplorare e raccontare un futuro più green e sostenibile. Come di consueto l’evento si articola su tre giornate con quella di venerdì 2 ottobre dedicata ai convegni, che quest’anno si terranno alla Casa del Cinema, all’interno del parco di Villa Borghese. Mentre la parte espositiva, aperta al pubblico aprirà da sabato 3 a domenica 4 ottobre. Il cuore dell’evento Rom-E resta lo splendido parco di Villa Borghese e Piazza Mignanelli dove i visitatori troveranno le tradizionali strutture specchiate a forma di casetta che ospiteranno le aziende che con i loro contenuti voglio raccontare ai visitatori il loro impegno verso una maggiore sostenibilità. Mentre a Piazza Bucarest ci sarà l’area di partenza dei test drive delle vetture green. Tra le novità di questa sesta edizione la ROM-E Walk & Run 5K, una corsa pensata per i runner più esperti, ma anche una piacevole camminata di 5 chilometri dedicata a famiglie, bambini e appassionati. La Wolk & Run 5K è in programma nella mattinata di domenica 4 ottobre e si svolgerà nel cuore di Villa Borghese. Rom-E con questa nuova iniziativa si conferma un evento per tutti, anche per i più giovani, perché è a loro che dobbiamo lasciare il pianeta ed è da piccoli che si impara ad avere una visione green e sostenibile del mondo. Un appuntamento aperto a tutti, per vivere insieme una mattinata di sport e divertimento e, allo stesso tempo, contribuire concretamente ai progetti di Sport Senza Frontiere ETS, organizzazione che promuove l’inclusione sociale attraverso lo sport, a cui sarà devoluto il ricavato. E' possibile iscriversi attraverso la piattaforma (quota di iscrizione 8€). L’iniziativa nasce con un obiettivo semplice: trasformare ogni passo in un gesto concreto di solidarietà.
Il convegno di venerdì 2 ottobre dal titolo “Il futuro della mobilità nel panorama internazionale” sarà dedicato al settore automotive a 360gradi, con un’analisi e la presenza di esperti e addetti ai lavori su quanto sta accadendo sul mercato dell’auto, un comparto molto importante per la nostra economia, ma sempre più in difficoltà. Tra le tematiche che verranno affrontate anche le recenti decisione dell’abolizione del bollo auto, la richiesta della defiscalizzazione del parco auto aziendale, il noleggio sociale e il futuro della produzione di vetture in Europa.
Il convegno di Rom-E sara trasmesso in diretta sul sito www.rom-e.it e sui siti di Corriere dello Sport-Stadio, Tuttosport e Auto.it.
In questa sesta edizione l’evento Rom-E si presenta con tutte le carte in regola e le novità per confermare e superare il successo della scorsa edizione che aveva registrato la presenza di oltre 300.000 visitatori e realizzato oltre 150 test drive nel centro di Roma.
Sport Network è official advisor dell’evento. Riferimento per tutte le aziende che intendono presenziarlo, già affermatasi come prima concessionaria green in Italia grazie al grande impegno in progetti editoriali e BTL nell’ambito dell’ecosostenibilità.
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