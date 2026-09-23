Roma dal 2 al 4 ottobre diventa il palcoscenico di un futuro sostenibile e green

Roma, 23 settembre 2026. La Città Eterna dal 2 al 4 ottobre, e per il sesto anno consecutivo porta l’attenzione sul tema dell’ambiente, dell’ecosostenibilità e sulla transizione della mobilità. Il primo week end di ottobre Roma torna ad essere la città più green d’Italia con la nuova edizione di Rom-E, l’evento dedicato alla sostenibilità ambientale e al futuro della transizione energetica. Anche quest’anno la manifestazione trasformerà la capitale, con la sua bellezza e storicità, nel palcoscenico ideale per esplorare e raccontare un futuro più green e sostenibile. Come di consueto l’evento si articola su tre giornate con quella di venerdì 2 ottobre dedicata ai convegni, che quest’anno si terranno alla Casa del Cinema, all’interno del parco di Villa Borghese. Mentre la parte espositiva, aperta al pubblico aprirà da sabato 3 a domenica 4 ottobre. Il cuore dell’evento Rom-E resta lo splendido parco di Villa Borghese e Piazza Mignanelli dove i visitatori troveranno le tradizionali strutture specchiate a forma di casetta che ospiteranno le aziende che con i loro contenuti voglio raccontare ai visitatori il loro impegno verso una maggiore sostenibilità. Mentre a Piazza Bucarest ci sarà l’area di partenza dei test drive delle vetture green. Tra le novità di questa sesta edizione la ROM-E Walk & Run 5K, una corsa pensata per i runner più esperti, ma anche una piacevole camminata di 5 chilometri dedicata a famiglie, bambini e appassionati. La Wolk & Run 5K è in programma nella mattinata di domenica 4 ottobre e si svolgerà nel cuore di Villa Borghese. Rom-E con questa nuova iniziativa si conferma un evento per tutti, anche per i più giovani, perché è a loro che dobbiamo lasciare il pianeta ed è da piccoli che si impara ad avere una visione green e sostenibile del mondo. Un appuntamento aperto a tutti, per vivere insieme una mattinata di sport e divertimento e, allo stesso tempo, contribuire concretamente ai progetti di Sport Senza Frontiere ETS, organizzazione che promuove l’inclusione sociale attraverso lo sport, a cui sarà devoluto il ricavato. E' possibile iscriversi attraverso la piattaforma (quota di iscrizione 8€). L’iniziativa nasce con un obiettivo semplice: trasformare ogni passo in un gesto concreto di solidarietà.