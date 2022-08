MiMo 2023, arrivano le date ufficiali: il salone si terrà nel prossimo giugno

La Bugatti W16 Mistral da 5 milioni ha un elefantino incastonato nel cambio

Cosa ci aspetta

Organizzato per la prima volta nel 2021, come uno dei primi grandi eventi automobilistici dopo la pandemia, il Milano Monza Motor Show si è subito rivelato molto apprezzato dal pubblico, con il suo format di evento diffuso e aperto a tutti. Dopo l'edizione del 2022, che ha visto la presenza di migliaia di visitatori e decine di espositori, è in fase di organizzazione la terza edizione del MiMo, in programma per il prossimo giugno.

Confermate le location del centro di Milano e dell'autodromo di Monza, mentre sono state annunciate alcune novità riguardanti il format dell'evento: per conoscere i dettagli occorrerà aspettare ancora qualche settimana. Saranno ancora centrali, oltre all'esposizione statica e alle esibizioni dei veicoli, anche gli eventi dedicato all'automototive e alla mobilità green, con approfondimenti e convegni su diversi temi. E, ancora una volta, un ruolo centrale l'avranno i test drive, che permetteranno di “toccare con mano” i nuovi modelli di auto e moto in tutta sicurezza. Il conto alla rovescia è iniziato.

Arriva il kit che trasforma l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio in una GTA