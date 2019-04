Puntopiù impreziosisce Vespa e Smart

Alta Moda, Interior Design e Automotive sono i settori in cui opera Puntopiù, azienda italiana che si occupa di decorazioni, presente alla Milano Design Week, dove ha presentato i suoi ultimi lavori. Tema è il viaggio metaforico del mondo decorativo, capace di spaziare attraverso quattro continenti, ognuno rappresentato da arredi e pattern specifici.

Anche il mondo delle auto è coinvolto. Puntopiù si presenta infatti al Fuorisalone con due nuovi progetti. Uno, “Living+ by Puntopiù”, dedicato al cliente finale e a tema accessori d’abbigliamento. Il secondo, “CASTONI T.o.S”, pensato per realizzare decorazioni complesse, con decori geometrici, floreali o di altro tipo. Vespa e Smart sono stati coinvolti: i due modelli vengono impreziositi dai lavori Puntopiù. I castoni “Turn of the Screw” si presentano infatti luminossimi e glamour, con pietre, cristalli colorati e cabochons di ogni forma in bella mostra.