Hyundai VEX, il robot indossabile comodo come uno zaino

Hyundai è pronta a rivoluzionare le giornate dei lavoratori in ambito industriale con l'innovativo robot indossabile Vex. Una vera e propria svolta per chi è impegnato in lavori fisicamente stressanti, che grazie al nuovo prodotto studiato ed elaborato dalla Casa sudcoreana vedrà aumentare la produttività e diminuire la fatica. Questo speciale zaino non va a batteria, ma riproduce i movimenti naturali delle articolazioni e incrementa la capacità di sollevare pesi e la mobilità sfruttando un asse policentrico. Vex pesa appena 2,5 kg: tra il 22 e il 42% in meno rispetto ai competitor.

L'idea di Hyundai è stata quella di sviluppare Vex per i lavoratori in catena di montaggio e quegli operai che in particolare lavorano sopra al livello delle proprie teste. Per farlo, è servito un attento studio dell'esoscheletro portato avanti negli stabilimenti Hyundai negli USA. Dai test, si è notato subito come la produttività dei lavoratori sia aumentata e, immediatamente dopo i test, gli stabilimenti in cui è stato provato hanno subito integrato Vex nelle proprie catene di montaggio.

Vex, la forza è anche nel prezzo

Per questo Hyundai Motor Group sta valutando di implementare Vex in altri suoi stabilimenti in giro per il mondo e la produzione commerciale del prodotto potrebbe essere lanciata a dicembre. Anche il prezzo è conveniente rispetto ai competitor: l'esoscheletro, infatti, è progettato per costare circa il 30% in meno di quelli già in commercio.

DongJin Hyun, Capo del team Robotics di Hyundai Motor Group, dichiara: "Vex dona ai lavoratori maggior supporto, mobilità e adattabilità mentre si lavora, in particolare, protési verso l’alto. Gli utenti ne apprezzeranno inoltre la leggerezza indossandolo". Oltre a Vex, presto sarà sul mercato anche Cex, ‘Chairless EXoskeleton’, che aiuta i lavoratori a mantenere una posizione seduta senza l’utilizzo di sedie o sgabelli. Leggero e robusto, capace di sostenere fino a 150 kg e riduce del 40% il carico sui muscoli di gambe e schiena, Cex diminuisce la fatica e aumenta l’efficienza.

Hyundai Motor Group: il futuro

Hyundai Motor Group è costantemente impegnato nella ricerca e nello sviluppo per la salute dei suoi lavoratori attraverso la robotica avanzata e Cex e Vex ne sono la dimostrazione. Il Gruppo prevede inoltre di mostrare in futuro diverse nuove tecnologie robotiche, come ‘Hotel Service Robot,’ ‘Sales Service Robot,’ ‘Electric Vehicle Charging Manipulator,’ e altre soluzioni nell’ambito della mobilità personale robotizzata. Secondo le statistiche dell'International Federation of Robotics, entro il 2021 circa 630.000 robot commerciali saranno venduti in tutto il mondo, con la maggior parte della domanda concentrata nell’industria automotive.