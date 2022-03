Gran Turismo 7, non solo corse: il videogioco "insegna" la storia dell'automobilismo

Gran Turismo 7 è in uscita il 4 marzo 2022 per PlayStation 4 e 5. E i fan, oltre al videogioco stesso, non vedono l'ora di un altro appuntamento, divenuto ormai un classico della saga videoludica automobilistica più famoso di sempre, ovvero il video d'apertura. E lo staff della Poliphony, realizzatrice del videogame, ha deciso di rendere felici gli appassionati racchiudendo in un cortometraggio da 8 minuti addirittura la storia dell'automobilismo dalle origini sino a oggi.