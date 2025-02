Sportequipe 6 GT e 7 GTW, due Suv per chi ama la competizione

DR è da decenni protagonista del mercato automobilistico in Italia e a livello internazionale

Sportequipe è uno dei marchi di DR Automobiles Groupe, la Casa automobilistica molisana che con le sue vetture ha rivoluzionato il mercato. Utilitarie, Suv, modelli compatti: DR è ormai da decenni protagonista del mercato automobilistico in Italia e a livello internazionale. E prima o poi sarebbe arrivato il momento di lanciare un nuovo brand dalle caratteristiche premium, dedicato a una clientela che in un’auto ricerchi le seguenti caratteristiche: qualità elevata, design casual ma chic allo stesso tempo, e materiali pregiati di prima scelta.

La soluzione, DR, ce l’aveva in casa. Già nel 1999 infatti il Marchio con sede a Macchia d’Isernia aveva fondato la scuderia DR Sportequipe, che ha partecipato a gare di livello internazionale, tra cui il Ferrari Challenge e il campionato GT Italia, collezionando diverse vittorie. Lo stesso Massimo Di Risio, fondatore di DR, è stato un pilota e ha corso in diverse competizioni, portando la sua passione per le corse nel DNA del Marchio.