Prince Royce domani sera a Fiesta

Per il secondo anno consecutivo il Roma Latin Festival si avvarrà del paternariato di Rai Isoradio che in qualità di media partner seguirà la manifestazione con interviste e approfondimenti che andranno in onda a partire dalla prima settimana di luglio. L’inviata ufficiale di Rai Isoradio sarà la conduttrice autrice Pamela D’Amico.

E sul palco di Fiesta – in Via delle Tre Fontane 24 - giovedì 3 luglio salirà Prince Royce l’idolo globale della bachata. Reduce dal successo dell’album Llamada Perdida,nominato ai Latin Grammy 2024 nella categoria Mejor Album de Merengue y/o Bachata, il pluripremiato cantautore Prince Royce è diventato, negli ultimi 12 anni, un’icona globale della bachata. Con 22 brani al primo posto nelle classifiche radiofoniche,24 Billboard Latin Music Awards, 20 Premios Lo Nuestro, 20 Premios Juventud, 9 Latin AMA e 14 nomination ai Latin Grammy, Royce ha lasciato un segno indelebile nella musica latina. La superstar vanta un’enorme fanbase con oltre 79 milioni di follower sui social media e ha registrato il tutto esaurito in numerosi palcoscenici in America Latina e negli Stati Uniti . Nel Febbraio 2019 ha scritto la storia diventando il primo e unico artista tropicale a esibirsi al Houston Rodeo presso l’NRG Stadium, davanti a oltre 55.000 spettatori.

Prince Royce ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi della musica internazionale, tra cui Shakira, Bad Bunny, Marc Anthony,Chris Brown, Jennifer Lopez, Selena Gomez, Becky G, Snoop Dogg, Pitbull, Daddy Yankee, El Alfa, Farruko e Maluma, CNCO….

Il 9 agosto 2018, la città di New York ha proclamato il Prince Royce Day, riconoscendo il suo contributo alla società e il suo ruolo di esempio per i giovani.

Inoltre, nel 2017è stato inserito nella Bronx Hall of Fame con una strada a lui dedicata, diventando il più giovane personaggio pubblico a ricevere questo onore. Secondo la classifica Top Latin Artists of Decade di Billboard, Royce è stato il secondo artista latino di maggior successo tra il 2010 e il 2020. Il suo album latino Soy El Mismo è stato inserito tra i 50 migliori album latini del decennio, mentre il suo album omonimo si è posizionato al quarto posto nella classifica Top latin Albums of the Decade. Inoltre, tre dei suoi brani - Darte Un Beso, Corazòn Sin Cara e El Verdadero Amor Perdona – sono entrati nella classifica Hot Latin Songs of the Decade.

Royce ha stabilito un record storico con Carita De Inocente, che ha trascorso ben 29 settimane consecutive al primo posto della classifica Billboard Tropical Airplay, con un traguardo che gli è valso un Guinness World Record. Ha inoltre dominato la classifica di fine anno Tropical Airplay Artists di Billboard per due anni consecutivi( 2020 e 2021), con Carita de Inocente riconosciuta come la canzone tropicale più ascoltata del 2020. In Italia, Prince Royce ha conquistato 1 Disco di Platino con Darte Un Beso e 5 Dischi d’Oro con Sensualidad, Deja Vu, Carita De Inocente, Recházame, Corazòn Sin Cara.

Apertura porte ore 21, concerto alle 22.30, prezzo biglietto 45 euro (più 5 euro di prevendita)