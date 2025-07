Stasera a Fiesta si balla con Yailin “la mas viral”

Quien Me Atraca A Mi” con Haraca Kiko sotto Gatty Music, mentre nel dicembre dello stesso anno è uscito “Yo No Me Voy Acostar” in collaborazione con Tokischa e La Perversa. Nel 2021 ha guadagnato rapidamente popolarità su TikTok grazie alla hit “Chivirika” in collaborazione con El Villano RD, il cui video su You Tube ha superato i 50 milioni di visualizzazioni. Nel 2022 ha dato il via al suo primo tour negli Stati Uniti.

Yailín ha anche partecipato all’album LLNM2, quarto da solista e quinto in totale del cantante portoricano Anuel AA. Nel 2022 i due hanno pubblicato il loro singolo insieme. Si Tù Me Busca”, che ha superato i 100 milioni di visualizzazioni su YouTube. Sempre nel 2022, Yailín ha partecipato al brano “La Màquina” con Anuel AA, Jowell & Randy e De La Ghetto, che ha superato i 30 milioni di visualizzazioni. Nel 2023 è uscito invece “Del Kilo”, in collaborazione con Anuel AA e Treintisiete, che ha superato i 40 milioni di visualizzazioni. Ne4l 2023 ha pubblicato “ Solo Tù y Yo” con Shadow Blow, brano nominato ai Soberano Awards 2024, che ha superato i 61 milioni di visualizzazioni. Nel 2023 ha collaborato con 6ix9ine al singolo “Pa Ti”, che ha raggiunto 100 milioni di visualizzazioni, seguito da “ Shaka Laka” in collaborazione co “n Kodak Black. Successivamente ha pubblicato altri brani tra cui “Narcisista” “MIA” FEEFAFO”. La canzone MIA è dedicata alla sua primogenita Cattleya. Il suo singolo “NOTA” è uscito il 26 febbraio, seguito da “ME ENCANTAS” il 31 marzo, e il 3 aprile 2024 ha pubblicato il suo primo album : “RESILIENCE”, che include brani come DM,69, Sola e Amigos. A luglio 2024 è uscito il singolo “Mal de Amor”, il suo primo brano in stile merengue. Il 25 luglio ha pubblicato “Te la Parto Remix”, in collaborazione con un artista domenicano, il primo brano dopo la rottura con 6ix9ine. Successivamente ha lanciato “Ni un Ki Ki” con Jey One, “I Wasted My Time”, “ Step Up” con il rapper Lil Tjay, e “Dale 2”con un artista domenicano, che ha raggiunto 18 milioni di visualizzazioni. Tra i singoli più recenti troviamo “Chapa”con 49 milioni , “Bing Bong”con 136 milioni di visualizzazioni, “ Bing Bong” con 136 milioni e “Silla” che ne ha totalizzato 50 milioni fino ad ora.