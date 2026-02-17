Jovanotti al Circo Massimo, aggiunta una nuova data: il rendering dello show è pazzesco!

L’Arca di Loré arriva a Roma con Jova al Massimo , al Circo Massimo. Talmente al Massimo che una sera non basta: a otto mesi di distanza la prima data è sold out e apre una seconda data il 13 settembre . Stesso luogo, stesso orizzonte, due serate per chiudere il viaggio estivo di Lorenzo Jovanotti .

I concerti romani segnano l’approdo finale di L’Arca di Loré – Jova Summer Party, il nuovo progetto live prodotto e organizzato da Trident Concerts. Un percorso pensato come attraversamento, non come semplice sequenza di date, che trova nella Capitale il suo punto di arrivo naturale. Il raddoppio riguarda anche il tempo: dal primo pomeriggio il Circo Massimo si trasforma in uno spazio aperto, attraversato da musica e incontri, dove l’esperienza prende vita ben prima del concerto serale.

Protagonisti assoluti di queste giornate saranno i grandi DJ set, pensati come momenti speciali e irripetibili per questo luogo unico. Dopo l’annuncio della presenza di Gabry Ponte per il dj set del debutto di Olbia, a Roma saliranno in console due artisti di riferimento della scena internazionale.

Il 12 settembre sarà protagonista Benny Benassi, storico compagno di tante avventure musicali di Lorenzo, mentre il 13 settembre sarà la volta di Afrojack, per due set esclusivi che segneranno l’identità e l’energia dell’intero evento. Ogni set aggiunge un punto di vista, un ritmo diverso, una presenza che dialoga con il luogo e con il pubblico.

Il palco resta aperto, il flusso continuo, e il Circo Massimo accompagna il pubblico lungo un arco di ore che allarga il senso della serata. Il viaggio parte dalla Sardegna e prosegue in Abruzzo, Puglia, Calabria, Campania e Sicilia.

Sette città soltanto, scelte per diventare tappe reali e non passaggi veloci per poi tornare dove tutto è cominciato, a pochi giorni dal suo compleanno più tondo per un abbraccio gigante con la città dove è nato.

L’Arca di Loré prende forma sera dopo sera, adattandosi ai luoghi e alle persone. Ogni concerto cambia assetto, ritmo, direzione. Non c’è l’idea di replicare, ma di costruire un racconto che cresce lungo la strada e trova senso proprio nel movimento.

Tra una tappa e l’altra, il viaggio continua anche lontano dal palco. Con il JovaGiro, Lorenzo attraversa l’Italia in bicicletta, portando lo spirito del tour sulle strade e rilanciando un’idea di spostamento come incontro, tempo condiviso e attenzione al territorio. A fare da colonna sonora a questo percorso le grandi hit di Lorenzo e Niuiorcherubini, il nuovo travolgente album pubblicato a sorpresa lo scorso novembre. Scritto in sei giorni a New York, il disco nasce da un’urgenza creativa e accompagna il live come materia aperta, pronta a cambiare forma sera dopo sera.

La genesi dell’album è raccontata anche in JOVAYORK – La musica dell’anima, lo speciale making of prodotto da Soleluna e trasmesso in prima visione il 12 gennaio su Sky Uno e Sky Documentaries. Cinquantatré minuti che restituiscono il contesto, il processo e il tempo della creazione. Il doppio appuntamento al Circo Massimo chiude così un’estate costruita come un viaggio reale, fatto di musica, strade e incontri.

Due sere nello stesso luogo, non per ripetersi, ma per completare il racconto. Sempre al Massimo.

I biglietti, per questa nuova data al Circo Massimo, sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.