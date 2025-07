Napoli, premiati le atlete del Neapolis Rugby e i judoka Parlati e Pirelli

Doppia premiazione questa mattina a Palazzo San Giacomo. Il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessora allo Sport e alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante , hanno ricevuto in Sala Giunta le atlete del Neapolis Rugby Femminile a 15 che nella stagione appena conclusa hanno trionfato nel campionato di Serie A Seconda divisione, conquistando la promozione nella Serie A Élite. Un traguardo storico, raggiunto dal team del presidente Pasquale De Dilectis in appena due anni: il Neapolis, infatti, è nato il 10 luglio 2023 dall’unione tra Amatori Napoli e Amatori Torre del Greco. Le rugbiste allenate da Luca Stornaiuolo disputano le gare interne nella struttura ex Nato di Bagnoli riconvertita in polo sportivo.

Altre eccellenze sportive napoletane sono Christian Parlati e Gennaro Pirelli, judoka del gruppo sportivo Fiamme Oro. L’Amministrazione comunale ha voluto premiarli questa mattina per i risultati ottenuti negli ultimi anni e, in particolare, nel corso di questo 2025 quando il loro contributo è stato determinante per portare l’Italia al quarto posto nel medagliere degli Europei disputati a Podgorica. Parlati ha vinto la medaglia d’oro nella categoria 90 chilogrammi. Pirelli, che lo scorso anno ha gareggiato alle Olimpiadi di Parigi, nella manifestazione continentale di Podgorica ha conquistato il bronzo nella categoria 100 chilogrammi.



Le dichiarazioni del Sindaco Manfredi e e dell'assessora Ferrante

Traguardi importanti che danno lustro alla città, anche in vista del prossimo anno quando Napoli sarà Capitale europea dello Sport.

"A Napoli - ha spiegato il sindaco Manfredi nel suo saluto - il rugby ha una lunga tradizione. Riprenderla e volgerla anche al femminile è una grandissima opportunità per tutta la città. Tra l'altro abbiamo la dimostrazione che anche uno sport di contatto può esprimere gentilezza. Grazie per il vostro impegno e per la promozione di questo sport. Anche noi stiamo facendo un grande lavoro con l'assessora Ferrante, con l'amministrazione, con il Consiglio comunale per promuovere gli impianti città, perché per fare sport a tutti i livelli, da quello amatoriale a quello agonistico, c'è bisogno di impianti e quindi il nostro impegno è rivolto non solo alla manutenzione di quelli esistenti ma anche all'apertura di nuovi, in modo da consentire a voi e a tutti i praticanti lo sport in città di esprimersi al meglio."



"Sono molto felice perché siamo riusciti a organizzare e riunire qui la premiazione dei nostri atleti napoletani di cui dobbiamo essere orgogliosi. - ha dichiarato l'assessora Ferrante - Siamo contenti di premiare, insieme al sindaco, le ragazze del Neapolis Rugby che hanno ottenuto la promozione nella Serie A Elite. Sono particolarmente contenta di premiarle, oltre che per i risultati sportivi, per l'attenzione che ho verso lo sport femminile. Oggi premiamo anche i due ragazzi judoka napoletani, Christian Parlati e Gennaro Pirelli, non solo per il quarto posto ottenuto con la squadra ai recenti campionati europei, dove Parlati ha vinto la medaglia d'oro e Pirelli quella di bronzo nelle loro categorie, ma anche per i risultati raggiunti negli ultimi anni. Sono altri due ragazzi della nostra città che ci riempiono di orgoglio. Sosteniamo e incoraggiamo i ragazzi napoletani che grazie allo sport, non solo trovano una realizzazione professionale, ma sono un esempio per i nostri giovani."