Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, pubblicati due avvisi pubblici per la promozione e la programmazione

Pubblicati due avvisi pubblici inerenti la promozione e la programmazione di “ Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 ” Con il primo si ricercano sponsor a sostegno di iniziative ed eventi culturali promossi dal Comune di Napoli nell’ambito del programma “Napoli Capitale Europea dello Sport 2026" le domande dovranno essere inoltrate entro le ore 20:00 del 31 ottobre 2025, secondo le modalità indicate nella pagina: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/54897 ll secondo è rivolto ad associazioni, società sportive dilettantistiche, federazioni sportive ed enti di promozione sportiva, finalizzato alla raccolta di proposte progettuali e/o all’assegnazione di contributi a sostegno di manifestazioni/eventi sportivi da inserire nel programma ufficiale di “Napoli Capitale Europea dello Sport 2026" le domande dovranno essere inoltrate entro le ore 20:00 del 10 novembre 2025, secondo le modalità indicate nella pagina: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/54898

Dichiarazione dell’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante

“Il nostro progetto di sport come grande strumento di inclusione è stato premiato a livello europeo -” dichiara Emanuela Ferrante, Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli - “il titolo di Capitale Europea dello Sport 2026 rappresenta una vetrina internazionale di grande prestigio e l’intero programma si configura come un volano strategico di crescita economica, sociale e culturale, con un impatto positivo sul turismo sportivo e sulla generazione di nuove opportunità sportive per la collettività tutta. Con questi atti diamo il via, ufficialmente, alla procedura amministrativa che ci porterà a dare vita all' ambizioso e ricco programma di iniziative sportive che animeranno il prossimo anno. In tal modo, apriamo le porte della "Napoli Capitale Europea dello Sport" a tutte le realtà sportive che vorranno partecipare ad un anno di festa e di inclusione”.