Riparte la terza edizione di Roller Skating Festival Napoli

Riparte ad ottobre la terza edizione di Roller Skating Festival . L’evento si conferma come il più importante nel panorama degli sport rotellistici del Sud Italia. “Il Roller Skating Festival non è solo il più grande evento di sport rotellistici del Sud Italia, ma una vera e propria rivoluzione nello sport urbano. Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, che hanno visto la partecipazione di migliaia di appassionati ed un crescente coinvolgimento delle scuole e delle associazioni sportive locali, quest’anno il Festival si presenta con un formatì ancora più ricco e articolato. Abbiamo condiviso con l'organizzazione l'opportunità di potenziare l’offerta con nuove aree tematiche, laboratori gratuiti di avvicinamento agli sport rotellistici dedicati ai bambini, incrementando le competizioni ufficiali, che quest'anno saranno ben 6, con la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia. Napoli si conferma così un laboratorio di innovazione sociale e sportiva, con il quale promuovere un approccio multidisciplinare, che valorizzi tutte le discipline sportive capaci di unire movimento, creatività e inclusione. Il Comune crede fermamente nello sport come motore di comunità e benessere, e con questa manifestazione vogliamo aprire nuove strade per far vivere la città in modo attivo, sostenibile e partecipato. È tempo di far rotolare Napoli verso un futuro dinamico, inclusivo e all’avanguardia.” Così l’assessora allo Sport e Pari Opportunità Emanuela Ferrante .

Il Roller Skating Festival 2025 offrirà un fitto programma di gare ufficiali, attività gratuite, spettacoli, corsi, aree prova, il tutto pensato per sportivi, appassionati e famiglie. 'evento è organizzato da ASD OneLine Skating School e ASD Sebs Fiera dello Sport, in collaborazione con la FISR – Federazione Italiana Sport Rotellistici e con il patrocinio di Regione Campania, Comune di Napoli, Città Metropolitana, CONI, Sport e Salute, ASL, FISI e Fondazione Cannavaro.

Attività principali

• Gare ufficiali FISR e competizioni dimostrative

• Campionato Italiano Assoluto di Maratona

• Corsi di formazione per atleti e istruttori

• Discipline inclusive con istruttori certificati

• Spettacoli e contest dal vivo

• Aree prova per bambini e principianti

• Noleggio pattini disponibile in loco



Sarà inoltre presente l’ASL Napoli 1 Centro con il Dipartimento di Prevenzione, attraverso le sue due strutture operative:

• UOC Epidemiologia, Prevenzione e Registro Tumori

• UOSD Promozione della Salute e Sorveglianza Nutrizionale

Il personale delle due unità sarà impegnato in attività di counselling breve, distribuzione di gadget e divulgazione di opuscoli, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su importanti temi legati alla salute. Le attività mireranno a:



• Promuovere una sana alimentazione

• Promuovere il movimento e contrastare la sedentarietà

• Promuovere le vaccinazioni dell’adulto

• Prevenire le infezioni sessualmente trasmesse

• Promuovere la diagnosi precoce dell’HIV

• Promuovere lo screening dell’epatite C

• Sensibilizzare sui sistemi di sorveglianza PASSI e PASSI d’Argento

Programma delle competizioni ufficiali

Sabato 4 ottobre 2025

• Ore 08:00 – Campionato Italiano Assoluto di Maratona

• Ore 11:00 – Skate Contest RSF Napoli

• Ore 14:00 – Trofeo Nazionale RSF Napoli – Free Jump

• Ore 17:00 – Trofeo Nazionale RSF Napoli – High Jump



Domenica 5 ottobre 2025

• Ore 09:00 – RSF Sprint Race Napoli – 100 metri su strada

• Ore 11:00 – Trofeo Nazionale RSF Napoli – Roller Cross



Tutte le competizioni sono riconosciute dalla FISR – Federazione Italiana Sport Rotellistici e si svolgeranno con la presenza di giudici federali. Il festival ospiterà anche aree tematiche e attività collaterali grazie alla collaborazione con brand e associazioni sportive.