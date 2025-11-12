Incontro con la Federazione Italiana di Pallacanestro: programmazione e prospettive in vista di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026

Si è tenuto oggi, 12 novembre, in Sala Giunta, alla presenza degli assessori allo Sport e al Bilancio, del Capo di Gabinetto del Comune di Napoli e degli altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, un incontro con la Federazione Italiana di Pallacanestro. Hanno partecipato al tavolo Giovanni Petrucci, Presidente nazionale FIP, Antonio Caliendo, Presidente regionale FIP Campania, Barbara Briolini, responsabile delle relazioni esterne e dei rapporti istituzionali, e Andrea Annessa, funzionario federale.

L’Amministrazione comunale ha illustrato il lavoro svolto di calendarizzazione e miglioramento delle infrastrutture sportive in città e le principali direttrici per il 2026. Al centro della discussione lo sport come strumento di inclusione e riscatto, di partecipazione e comunità, educazione e pedagogia e salute e prevenzione.

Tra le discipline sportive, il basket ha una centralità particolare per i valori che promuove, in linea con gli obiettivi dell’Amministrazione. L’interlocuzione con laFederazione muove dalla necessità di definire un calendario che tenga insiemeelementi di novità rispetto a nuove discipline e grandi eventi e coinvolgimento del territorio.

Nelle prossime settimane il lavoro proseguirà con spirito di collaborazione e condivisione.

