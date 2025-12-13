Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 protagonista al Parlamento Europeo dell’Annual Awards Gala di ACES

Le parole dell’assessora Ferrante

A rappresentare l’Amministrazione comunale è stata l’assessora allo Sport e Pari opportunità, Emanuela Ferrante: “Partecipare oggi al Gran Gala ACES, nel cuore del Parlamento Europeo, significa riconoscere il valore profondo che lo sport riveste nelle nostre comunità: un linguaggio universale capace di unire, includere e generare sviluppo sociale - ha commentato l’assessora Ferrante - l’Europa celebra Amministrazioni e i territori che hanno scelto lo sport come strumento di crescita e coesione, e tra queste realtà l’Italia continua a dimostrare un impegno concreto e visionario. Il passaggio di consegne tra Tallinn e Napoli nel ruolo di Capitale Europea dello Sport rappresenta un momento simbolico di grande rilevanza: è il segno di un testimone che viaggia attraverso le città europee alimentando una cultura sportiva sempre più partecipata, sostenibile e aperta a tutte e a tutti”.