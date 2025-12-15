Aces Gala, brilla il Comune di Napoli: la bandiera ufficiale in attesa della Targa d'argento

Nella prestigiosa cornice della Sala Alcide de Gasperi del Parlamento Europeo di Bruxelles si è svolto l'ACES Gala 2025, l’evento annuale che celebra le città, le regioni e le comunità più virtuose del panorama sportivo internazionale. Un appuntamento che, alla presenza delle massime istituzioni sportive europee,, ha messo in luce l’impegno crescente dei territori nella promozione dello sport come strumento di coesione sociale, salute e sviluppo sostenibile. Un record di partecipazione, con la Sala gremita in ogni ordine di posto e oltre 70 Amministrazioni premiate. Tra i protagonisti indiscussi della serata, l’Italia ha brillato con il, che sarà locomotiva d'Europa il prossimo anno come Capitale Europea dello Sport.

La città partenopea, con l'Assessore allo Sport Emanuela Ferrante, ha ricevuto la bandiera ufficiale ACES in attesa di ricevere la targa d'argento con il nome di tutte le Capitali premiati fino ad oggi. Grande soddisfazione anche per la Liguria, presente con l'Assessore allo Sport Simona Ferro, che ha ricevuto la bandiera gialla come Best European Region of Sport 2025. Il riconoscimento valorizza il lavoro svolto dalla regione sul fronte della diffusione della pratica sportiva, dell’innovazione e dell’integrazione tra sport e turismo outdoor.