Manfredi, l'intervista: "Un 2026 all'insegna dello sport"

«La conquista di questo titolo assume per noi un significato che va ben oltre il prestigio dell’onorificenza in sé. Costituisce la conferma di un percorso di crescita che la città ha intrapreso con determinazione negli ultimi anni, puntando su un modello di sviluppo nel quale la pratica sportiva svolge un ruolo centrale nella promozione del benessere collettivo. Per noi si tratta di un riconoscimento che interpreta lo sport come strumento di inclusione sociale, come veicolo di valori condivisi e come occasione di crescita culturale per le nuove generazioni. È anche un incoraggiamento a proseguire nel consolidamento di una città che vuole essere capace di offrire opportunità a tutti, rafforzando la propria identità europea e il proprio impegno nel contribuire a un futuro sostenibile, inclusivo e fondato sulla partecipazione attiva dei cittadini».

Impianti, grandi eventi, inclusione: sono tanti i traguardi. Ce n’è uno a cui tiene in modo particolare?

«A Napoli, soprattutto tra le giovani generazioni, c’è una grande fame di sport. Inteso come gioco, ma anche come strumento di aggregazione sociale. Ed è su questo che vogliamo puntare: il tema dell’inclusione costituisca uno dei traguardi più significativi cativi e più profondamente legati alla nostra visione di città. Lavorare affinché lo sport sia davvero accessibile a tutti significa intervenire su molteplici piani: dalla riduzione delle barriere economiche al potenziamento delle strutture di quartiere, dal sostegno alle persone con fragilità alla promozione di programmi specifici per i più giovani. L’inclusione non è un elemento accessorio, ma un criterio guida che orienta ogni nostra scelta. Creare opportunità sportive diffuse significa infatti rafforzare il tessuto sociale, prevenire forme di marginalità e promuovere una cultura della partecipazione che rende la comunità più forte e coesa. In questo senso, l’inclusione è il traguardo che parla più chiaramente della città che stiamo costruendo». Cosa ha fatto la differenza nel progetto con cui vi siete candidati? «La candidatura di Napoli si è distinta per la capacità di proporre una visione complessiva e profondamente radicata nella realtà del territorio. Non ci siamo limitati a presentare un elenco di eventi o di interventi, ma abbiamo costruito un progetto sistemico insieme agli altri soggetti coinvolti, in cui la promozione sportiva dialoga con la rigenerazione urbana, con il coinvolgimento del mondo scolastico, con la valorizzazione delle associazioni e con una forte attenzione ai giovani. Quello su cui abbiamo puntato è stato lo sport inteso come strumento di aggregazione per i nostri giovani, affinché possano trovare nella pratica sportiva non soltanto un’attività che li impegni e li ispiri insieme allo studio, ma soprattutto un ambito nel quale mettere alla prova le proprie capacità e sperimentare le proprie attitudini. Il talento ha bisogno di uno spazio per emerge re e la storia dei campioni della nostra città ne è una dimostrazione. Ecco, molto sinceramente credo che a nessun ragazzo debba essere preclusa la strada per scoprire le proprie passioni e costruire così un futuro in linea con le proprie aspirazioni».

Se e come rientra il discorso dello Stadio Maradona in questo anno così speciale?

«Lo stadio Maradona è nel cuore di tutti i napoletani, rientra le priorità della nostra azione amministrativa. Vogliamo dialogare con il Calcio Napoli, nel frattempo abbiamo approvato un progetto di riqualificazione e ammodernamento di cui la struttura ha bisogno con la speranza di poterlo candidare per ospitare gli Europei di calcio nel 2032. Sono certo che anche la Regione con il nuovo presidente Roberto Fico ci darà una grande mano in tale senso. E poi quest’anno cadono i 100 anni del Calcio Napoli».

C’è un evento che non vede l’ora di vivere in prima persona?

«Forse la maggiore curiosità sarà nel vedere la partita di pallavolo maschile valida per gli Europei con un campo allestito in piena piazza Plebiscito. L’inizio dell’estate poi ci permetterà di godere in anteprima quello che sarà l’evento velico più importante a livello mondiale del 2027, l’America’s Cup. Nel giugno 2026 infatti è prevista la preregata che fungerà in qualche modo da test a quello che sarà la gara tanto attesa dell’anno successivo. In generale, non posso che esprimere la mia soddisfazione per un calendario davvero ricco di appuntamenti e competizioni di respiro internazionale. Tuttavia, confesso un’attenzione particolare per gli eventi, anche se di risonanza minore, dedicati ai giovani e alle scuole, perché sono proprio le nuove generazioni a incarnare la speranza e l’energia di cui la città ha bisogno per guardare al futuro. Vedere migliaia di ragazze e ragazzi avvicinarsi allo sport con entusiasmo, con senso di appartenenza e con la consapevolezza di far parte di una comunità che li sostiene, rappresenta uno dei traguardi più gratificanti per un’amministrazione pubblica. Questi momenti, spesso lontani dai riflettori, sono quelli in cui si percepisce davvero la forza trasformativa dello sport e la sua capacità di incidere in maniera concreta sulla vita delle persone».

Qual è il suo rapporto con lo sport? C’è uno sportivo a cui si ispira?

«Il mio rapporto con lo sport è sempre stato caratterizzato dal rispetto e da un sincero senso di ammirazione verso i valori che trasmette. La disciplina, la costanza, il rispetto delle regole e la capacità di lavorare in squadra sono principi che considero fondamentali anche nell’attività amministrativa e politica. Non vi è una singola figura a cui mi ispiri in modo esclusivo: trovo stimolo nella testimonianza quotidiana di tanti atleti, noti e meno noti, che attraverso l’impegno e la dedizione dimostrano come il successo sia il risultato di un percorso fatto di sacrifici, coraggio e determinazione. In ciascun ambito sportivo esistono esempi di straordinaria integrità e di forte senso civico, ed è da questo patrimonio collettivo che traggo ispirazione per interpretare con senso di responsabilità il ruolo che mi è stato affidato».

Qual è l’invito che vuole rivolgere ai suoi concittadini in vista di questo 2026 così speciale?

«Partecipare con entusiasmo e con spirito di comunità a tutte le iniziative. Essere Capitale Europea dello Sport non è un riconoscimento destinato esclusivamente alle istituzioni: appartiene a ogni cittadino, a ogni famiglia, a ogni ragazzo che scende in campo, a ogni volontario che contribuisce alla riuscita degli eventi. Chiedo ai napoletani di vivere pienamente le opportunità che verranno offerte, di utilizzare gli impianti, di sostenere le attività di quartiere, di condividere lo sport come occasione di incontro, di crescita e di responsabilità civica. Agli investitori chiedo invece di dare una mano alla città, a ideare e realizzare progetti utili per la comunità per il bene collettivo come arene, palazzetti, playground e campetti nelle Municipalità. Solo attraverso un coinvolgimento diffuso potremo trasformare questo riconoscimento in un’eredità duratura, capace di migliorare la qualità della vita e di consolidare l’immagine di una Napoli dinamica, aperta e profondamente legata ai valori dello sport».