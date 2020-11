Inzaghi, finiamo al meglio il campionato

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "Ci sono ancora due partite importanti da giocare, vogliamo finire il campionato al meglio: negli ultimi 180 minuti voglio vedere il livello di maturità della squadra oltre a spirito, determinazione e concentrazione". Lo dice il tecnico della Lazio Simone Inzaghi che, alla vigilia della gara con il Bologna, ha parlato al canale ufficiale del club anziché nella consueta conferenza stampa. Gara che arriva dopo la vittoria della Coppa Italia e la conseguente qualificazione in Europa League: "Questi ultimi giorni sono stati di grande festa, abbiamo celebrato la vittoria in Coppa Italia insieme ai nostri tifosi ed alle famiglia. Contro l'Atalanta abbiamo disputato una grande partita - ha ricordato Inzaghi della finale - abbiamo messo il cuore, siamo stati intensi per 95 minuti: è stata una delle migliori partite della stagione insieme al successo nel derby e a quello di San Siro in Coppa Italia con il Milan".