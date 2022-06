Lazio-Bologna 3-3, rossoblù salvi

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Lazio e Bologna pareggiano 3-3 all' Olimpico nel posticipo della 37/a e penultima giornata di serie A. Il punto conquistato consente ai rossoblù di raggiungere la matematica salvezza con un turno di anticipo. Correa apre le marcature al 14' di un primo tempo in cui la sua squadra risulta più pericolosa, ma a inizio ripresa il Bologna ribalta tutto nel giro di un minuto, con Poli al 5' e Destro al 6'. Al 14' Bastos si inventa attaccante e con un tiro a giro in area sigla il 2-2, che però dura poco, visto che al 18' Orsolini riporta gli ospiti avanti siglando il suo ottavo centro in campionato. Non è finita, perchè Milinkovic-Savic su punizione rimette tutto in equilibrio al 35'. Sotto la pioggia, la Lazio può festeggiare con i suoi tifosi il successo in Coppa Italia, il Bologna un traguardo che qualche mese fa sembrava un miraggio.