(ANSA) - TOKYO, 13 MAR - La Borsa di Tokyo segue la pesante contrazione degli indici globale, e nella notte a Wall Street dopo il maggior calo giornaliero per il Dow Jones dalla crisi del 1987, mentre non si attenuano i timori degli investitori sull'espansione senza controllo del coronavirus a livello globale. In apertura il Nikkei cede il 5,68% a quota 17.505,99, con una perdita di 1.053 punti. Sul mercato dei cambi lo yen tratta a 104,80 sul dollaro e sull'euro poco sotto a un livello di 117.