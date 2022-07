Universiadi: la Torcia a Matera

(ANSA) - MATERA, 18 GIU - Due Capitali del Sud unite nel segno dello sport e della cultura: la Torcia della 30/a Summer Universiade Napoli 2019 è arrivata oggi a Matera, Capitale europea della Cultura 2019 e Patrimonio mondiale Unesco dal 1993. "Accolta" nel Campus dell'Università della Basilicata, dopo una staffetta di cinque tedofori, ha terminato il suo percorso nei pressi di un affaccio sui rioni Sassi, dove il passaggio della Torcia e la mascotte Partenope sono sono stati applauditi anche dai turisti. Tedofori sono stati il docente dell'Unibas, Marco Vona, la Rettrice, Aurelia Sole, lo studente, Laviero Pepe, Pierluigi Ussorio, campione del mondo di Tiro a volo, e da Mariano Barbi, campione italiano di canottaggio che è stato accompagnato da un giovane non vedente dell'Istituto Colosimo di Napoli, Giovanni Colonnese, che rappresenterà l'Italia agli Europei di tennis per non vedenti in Finlandia. Alle iniziative ha partecipato anche il Direttore dell'area istituzionale dell'Agenzia Regionale Universiadi, Annapaola Voto.