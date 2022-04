Milano-Cortina:Zaia,serve piano Marshall

(ANSA) - VENEZIA, 3 LUG - "Occorre un vero e proprio piano Marshall per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, gestito da Governo e Regioni, facendo risaltare ulteriormente lo straordinario spirito di coesione di intenti finora manifestato in questa appassionante partita". Lo afferma il Presidente del Veneto, Luca Zaia, in merito ai prossimi incontri a Roma che dovranno definire i successivi step (fra cui la governance dell'evento), dopo il semaforo verde del Cio alla candidatura. "Sulle Olimpiadi - prosegue Zaia - si gioca infatti non soltanto l'immagine dei territori coinvolti ma la stessa credibilità dell'intero Paese". "Sarà un palcoscenico sul quale, da qui ai prossimi anni, non ci potremo permettere di sbagliare neppure una battuta. Una grande occasione - conclude - per riportare il Paese ad essere attrattore di investimenti e capitali".