Al via integrazione rimborsi 4 banche

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Riparte la macchina dei rimborsi ai risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie: gli obbligazionisti delle 4 banche che già hanno ottenuto indennizzo all'80% (Carife, Carichieti, Banca Marche e Banca Etruria) possono già richiedere al Fondo di solidarietà, gestito dal Fitd, l'integrazione del 15% prevista con la manovra mentre per i nuovi accessi si dovrà attendere ancora un po'. Anche la Consap, infatti, ha messo online il nuovo sito del Fir - il Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori aperto anche per Popolare di Vicenza e Veneto Banca e agli azionisti - precisando però che la data dalla quale potranno essere inviate le domande sarà indicata con un prossimo decreto ministeriale. L'apertura del sito alla presentazione delle nuove istanze dovrebbe scattare entro fine luglio, e la data di partenza per la finestra di 6 mesi per presentarle dovrà essere fissata con un ulteriore decreto di prossima emanazione.