Rapinoe sì al Congresso, "mai da Trump"

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Non andrei. E nessuna delle mie compagne di squadra con le quali ho parlato andrebbe". Megan Rapinoe, capitana della nazionale femminile di calcio statunitense che si è appena confermata campione del mondo, ha ribadito alla Cnn il 'no' ad un eventuale invito alla casa Bianca, peraltro non ancora arrivato, in polemica con il presidente Donald Trump. La giocatrice, impegnata per i diritti Lgbt, ha invece accettato l'invito per la squadra da parte del Congresso, ha fatto sapere il senatore democratico Chuck Schumer. Dalla Rapinoe è arrivata anche l'ennesima stoccata a Trump: "Il suo è un messaggio di esclusione nei confronti delle persone come me. Sta escludendo le persone di colore, sta escludendo gli americani che forse lo sostengono. Lui ha l'incredibile responsabilità come presidente di prendersi cura di ogni singola persona di questo Paese e deve fare meglio per tutti".