Lnd,accordo con Mps per club e tesserati

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Una convenzione fra Banca Mps e Lega Nazionale Dilettanti per rispondere alle esigenze del mondo del calcio dilettantistico. L'accordo siglato oggi prevede condizioni di favore dedicate, oltre che alla Lnd e alle relative strutture territoriali, alle società ed associazioni sportive affiliate, a dirigenti, tecnici, atleti tesserati, dipendenti e relativi familiari, con opportunità differenziate per tutti gli 'attori' che fanno riferimento alla Lega. Un sostegno concreto alle società sportive affiliate alla Lega Dilettanti è rappresentato da Mps Valore Sport, il nuovo finanziamento su misura che va incontro all'esigenza di affrontare gli impegni economici relativi alla stagione sportiva, ed in particolare le spese d'iscrizione ai campionati. Si tratta di un finanziamento chirografario con durata 12 mesi, importo compreso fra i 2.000ed i 10.000 euro a condizioni agevolate.