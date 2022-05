Atl.Madrid a picco, 2-0 dalla R.Sociedad

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Per l'Atletico Madrid la marcia di avvicinamento all'esordio in Champions League contro la Juve non comincia sotto i migliori auspici. La squadra di Diego Pablo Simeone, infatti, è stata sconfitta nella 4/a giornata della Liga dalla Real Sociedad. Di 2-0 il punteggio maturato nel secondo tempo disputato sul terreno del Reale Seguros a San Sebastian, grazie alle reti di Odegaard al 13' e Nacho Monreal al 16'. I 'Colchoneros' sono sempre primi in classifica con 9 punti, ma Real Madrid e Athletic Bilbao ora sono a -1, mentre il Barcellona (a 4 punti) deve ancora giocare.