(ANSA) - ROMA, 2 AGO - E' la Mercedes di Lewis Hamilton la vettura più veloce nelle prime libere del Gran Premio di Formula 1 d'Ungheria. Il campione del mondo in 1'17''233 ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen (1'17''398) e la Ferrari di Sebastian Vettel (1'17''399). Sesta l'altra Rossa di Charles Leclerc (1'18''188). Solo due giri per la Mercedes di Valtteri Bottas che non è riuscito a effettuare nessun tempo utile.