Volley: Blengini "a Tokyo per il podio"

(ANSA) - MATERA, 12 AGO - "Credo sia importante che l'Italia continui a competere perché possa ambire al podio, come ha sempre fatto e come deve fare a Tokyo". Lo ha detto a Matera, invitato dalla Fondazione "Matera-Basilicata 2019", Gianlorenzo Blengini, commissario tecnico della nazionale maschile di pallavolo, che ieri a Bari ha battuto la Serbia 3-0, conquistando il pass per le Olimpiadi che si terranno a Tokyo nel 2020. A Tokyo, ha detto, "ci saranno tante squadre da battere. Ma a anno di distanza è difficile inquadrare i valori di quello che sarà quel torneo. Nella pallavolo maschile occorre tener conto sopratutto delle squadre europee, a cui si aggiungono Stati Uniti e Brasile. Le Olimpiadi sono un torneo molto competitivo e le squadre da battere sono tante".