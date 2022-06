Salvini, Lega ha votato taglio eletti

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - "A differenza del PD, la Lega ha già votato e voterà ancora per il taglio dei parlamentari. Bene il risparmio di mezzo miliardo di euro per gli italiani. Ancora meglio il risparmio di due miliardi di euro grazie alla politica seria e coraggiosa dei porti chiusi, che qualcuno in queste ore vorrebbe cancellare tornando agli sbarchi di massa gestiti dalle ONG. Ma io non mollo, statene certi. Vi voglio bene". Lo scrive il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini su twitter.