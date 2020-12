MotoGp: stagione 2020 prende forma

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Il campionato del mondo MotoGP 2020 prende forma, partendo dall'inizio della stagione, ovvero i test invernali di febbraio. Il calendario delle prove è ancora provvisorio e la prima discesa in pista sarà quella della MotoGP a Sepang il 7 di febbraio. Poi toccherà anche alla classe leggera e alla Moto2, che chiuderanno il mese di test in Qatar, dal 28 febbraio, poco prima del via stagionale. Le date: 7-9 febbraio: test MotoGP a Sepang (Malesia) 19-21 febbraio: test Moto2 e Moto3 a Jerez de la Frontera 22-24 febbraio: test MotoGP in Qatar 28 febbraio-1 marzo: test Moto2 e Moto3 in Qatar.