Us Open: Fognini subito eliminato

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Subito fuori il n.1 italiano del tennis, Fabio Fognini, nel torneo dell'Us Open. Il ligure, opposto al 21enne statunitense Reilly Opelka. è stato sconfitto col punteggio di 3-1 (6-3, 6-4, 6-7, 6-3) in poco meno di tre ore di gioco. Il n.1 al mondo e favorito del torneo. Novak Djokovic, ha superato il primo ostacolo battendo 3-0 (6-4, 6-1, 6-4) lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Esordio ancora più facile per la testa di serie n.7, Kei Nishikori, che ha goduto del ritiro del proprio avversario, Marco Trungelliti, sul punteggio di 6-4, 6-1 in suo favore.