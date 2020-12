Conte, scintilla Inter ma sia dinamite..

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - ''C'è stata una scintilla, ma ora dobbiamo diventare dinamite''. E' la speranza di Antonio Conte dopo la vittoria per 4-0 contro il Lecce. ''Siamo partiti bene - rimarca l'allenatore dell'Inter a Dazn - con la giusta intensità e voglia, rispettando un'idea. Poi sul 2-0 i ragazzi non mi sono piaciuti per nulla. Troppo rilassati, abbiamo perso intensità nella pressione''. Conte fa i complimenti a Lukaku, autore del gol del 3-0 al debutto: ''Lukaku è entrato nel mondo Inter nel migliore dei modi, con grande umiltà. E' un gigante buono, un gigante col sorriso. E' pronto a lavorare per la squadra. Ma non solo Romelu, anche Lautaro ha giocato benissimo''.