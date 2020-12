(ANSA) - ROMA, 06 SET - Dopo Tiger Woods è il turno di Dustin Johnson. Intervento di artroscopia al ginocchio sinistro per l'ex numero uno al mondo, costretto all'operazione per risolvere lesioni alla cartilagine. L'americano dovrebbe tornare in campo verso la fine dell'autunno. Così si spiegherebbe l'ultimo periodo negativo sul green del campione di Columbia (South Carolina) che, negli ultimi otto eventi del PGA Tour, è rimasto fuori dalla Top 15, facendo registrare uno dei momenti più bassi della sua carriera. E' la seconda operazione al ginocchio per Johnson che, già nel 2011, era stato sottoposto a un intervento per problemi analoghi.