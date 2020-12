Euro '20: Francia a valanga sull'Albania

(ANSA) - ROMA, 7 SET - Dopo il gigantesco equivoco iniziale in cui, dalla cabina di regia dello Stade de France, è partito l'inno di Andorra anziché quello dell'Albania, la Francia ha battuto i propri avversari a Parigi per 4-1 in un match del Girone H di qualificazione a Euro 2020. I campioni del mondo in carica hanno aperto le mercature con Coman dopo 8', hanno raddoppiato con Giroud al 27' e sono andati a segno anche nel secondo tempo al 23' sempre con Coman. Nel finale i transalpini hanno fatto ancora una volta centro con Ikone al 40', quindi Cikalleshi ha realizzato il gol della bandiera per la squadra allenata da Edy Reja. Griezmann al 37' ha sbagliato un calcio di rigore. La Francia ha 12 punti nella classifica del girone, assieme a Turchia e Islanda (tutte hanno giocato 5 partite), l'Albania è a 6, sempre con 5 partite all'attivo.